OldStars tafeltennis van start in Leek

LEEK — Op woensdag 19 januari kunnen ouderen bij tafeltennisvereniging Talero uit Leek gratis kennismaken met OldStars tafeltennis. De clinic staat onder leiding van voormalig tafeltenniskampioen Bettine Vriesekoop en is voor oud-tafeltennissers die blessuregevoelig zijn of minder hard lopen maar ook voor geïnteresseerden met weinig of geen tafeltenniservaring. OldStars tafeltennis is een initiatief van het Ouderenfonds in samenwerking met de Nederlandse Tafeltennisbond. In de regio Groningen wordt dit mogelijk gemaakt door de Rabobank en door de provincie Groningen. Het spel tafeltennis zelf behoeft weinig aanpassing: het is een laagdrempelige sport, die zonder aanpassing tot op latere leeftijd kan worden beoefend. Aanmelden voor de kick-off op 19 januari kan via Jan Dijkstra door een mail te sturen naar secretaris@talero.nl of bel/app naar 06-13006358.

Het Nationaal Ouderenfonds zet zich met OldStars tafeltennis in voor de verbetering van de vitaliteit van ouderen en het aanmoedigen van belangrijke sociale verbinding. Oldstars tafeltennis behelst echter meer dan alleen ‘een potje pingpongen’. Er wordt naast het tafeltennis ook diverse beweegvormen aangeboden en er is ruimte voor het sociale aspect met een kopje koffie en gezellig gesprek. In de visie van OldStars is tafeltennis niet het doel, maar een middel om actief en sociaal bezig te zijn. Talero start op 19 januari in de Rodenburghal in Leek met de eerste groep tafeltennissers die daarna wekelijks bij elkaar komen.

Het programma voor de kick-off op 19 januari ziet er als volgt uit: 10:00 Inloop met koffie/thee/cake en welkomstwoord; 10:30 Presentatie door Bettine Vriesekoop;

11:00 Start training door Bettine Vriesekoop en om 12:15 is de afsluiting met een drankje.

‘We gaan ervan uit dat de huidige lockdown daadwerkelijk eindigt op 14 januari en dat het dan weer is toegestaan om overdag te sporten. Mocht dit niet zo zijn dan zal het evenement worden verplaatst. Uiteraard houden we ons bij dit evenement aan de RIVM maatregelen.’ Meer informatie is te vinden op: www.talero.nl