Oldstars Walking Football trapt af bij ONR

NOORDENVELD – Op dinsdag 7 september om 10.00 uur vindt de kick-off plaats voor Oldstars Walking Football bij voetbalvereniging ONR aan de Hullenweg in Roden. Walking Football is gericht op deelnemers van 55+, die professionele begeleiding krijgen op basis van het Athletic Skills Model. Bij de Oldstars bestaat de training uit een warming up en verschillende beweegvormen waarbij onder andere gewerkt wordt aan coördinatie en motoriek. Niet alleen staan sportieve voetbalprestaties op de voorgrond, ook ontmoeting en sociaal contact zijn onderdeel van het programma. Om zoveel mogelijk mensen te bereiken organiseren de Oldstars een tour langs verschillende voetbalclubs in de regio.

De behoefte aan Walking Football is er, weten de Noordenvelder sportcoaches Wouter Meertesn en Marten Vogt. ‘De seniorengroep groeit. We moeten de doelgroep alleen even weten te bereiken, daarom gaan we bij alle voetbalclubs in Noordenveld clinics organiseren. Ook FC Groningen en FC Emmen ondersteunen het initiatief. Per voetbalvereniging is er een vertegenwoordiger voor de Oldstars. Bij ONR is dat Harm-Jan Postema, bij Nieuw-Roden Ad Witlox. Het leuke van Walking Football is de laagdrempeligheid. Het is niet alleen gezond om een beetje in beweging te blijven, ook het sociale gebeuren eromheen is leuk. En (verantwoord) bewegen is belangrijker dan de prestatie.’

55-plussers kunnen niet alleen voetballen op de velden van ONR. Vanaf 5 oktober kunnen zij ook terecht in Peize, vanaf 2 november in Nieuw Roden, vanaf 7 december bij vv Roden, vanaf 1 februari 2022 bij GOMOS in Norg en vanaf 1 maart 2022 in Veenhuizen. Dit is telkens op de dinsdagen vanaf 10.00 uur. Belangstellenden kunnen kiezen voor een periode of een specifieke voetbalvereniging. Daarnaast is het ook mogelijk om aan alle voetbalmomenten mee te doen. ‘Walking Football is overigens niet alleen voor heren’, benadrukken de sportcoaches. Ook vrouwen kunnen meedoen, graag zelfs! Deelname is op alle velden en het gehele jaar door gratis. Dat is mogelijk door een goede samenwerking met de verenigingen en diverse sponsoren.’ Geïnteresseerden kunnen voor aanmelden of vragen terecht bij Welzijn in Noordenveld via 050-3176500 of service@stwin.nl.