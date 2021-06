OldStars walking korfball van start in Roden

RODEN – Op 29 juni aanstaande kunnen ouderen bij korfbalvereniging Noordenveld gratis kennismaken met OldStars walking korfball. Deze clinic is bedoeld voor oud-korfballers die blessuregevoelig zijn of minder hard lopen, maar ook voor geïnteresseerden met weinig of geen korfbalervaring. Zowel mannen als vrouwen zijn welkom. Met OldStars walking korfball biedt het Ouderenfonds in samenwerking met het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond een aangepaste spelvorm aan voor korfbal op latere leeftijd. Op deze wijze zetten de organisaties zich in voor de verbetering van de vitaliteit van ouderen en het aanmoedigen van sociale verbinding.

De beweegvormen zijn aangepast voor 60-plussers en naast bewegen staat sociaal contact centraal. Korfbal is niet het doel, maar een middel om op latere leeftijd conditie, kracht en aanpassingsvermogen te (blijven) ontwikkelen. De belangrijkste aanpassingen zijn niet rennen, het gebruik van slechts een kwart veld in de breedte en het spelen van vier tegen vier. Daarnaast mag schieten altijd en mogen spelers niet springen bij het schieten.

Om 9.30 uur begint de kick-off van OldStars walking korfball in Roden met een inloop met koffie en thee. Vervolgens wordt om 10.00 uur een toelichting gegeven over OldStars walking football. Om kwart over elf eindigt de training en om 11.30 volgt de afsluiting. In de weken daarna vindt OldStars walking korfball iedere dinsdag plaats van 10.00 tot 11.30 uur, met koffie en thee in de derde helft. Aanmelden voor de kick-off kan via info@kvnoordenveld.nl.