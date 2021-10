Oldtimers on tour door de regio

RODEN – Oldtimerclub Traction Avant Nederland (afdeling Noord) organiseerde op 17 oktober haar laatste buitenevenement van dit seizoen. De stoet vertrok vanuit het centrum van Roden. Om 13.00 uur startten 23 Tractions voor een rit die onder andere langs Lieveren, Norg, Zijen en Vries naar het Museum Vosbergen in Eelde ging. Hier werd een bezoek gebracht aan deze bijzondere locatie waar een unieke collectie van ruim 800 muziekinstrumenten aanwezig is. Na een rondleiding werd de tocht vervolgd om uiteindelijk terug te keren in Roden waar aan het eind van de middag in Restaurant Onder de Linden voor alle deelnemers een kop heerlijke snert klaarstond. Al met al een zeer geslaagde rit.