Olga Bijzitter wint Prix de Norvège

HAULERWIJK – Olga Bijzitter uit Haulerwijk en Greetje Teerink uit Emmen hebben dit jaar de Prix de Norvège voor schilderkunst gewonnen. De prijs is een aanmoedigingsprijs voor twee talentvolle, pas afgestudeerde masterstudenten van de Klassieke Academie in Groningen. De prijs bestaat uit een geheel verzorgde rijs naar Noorwegen.

De in Surhuisterveen geboren Egbert Pijfers, die al jarenlang woont en werkt in Noorwegen, stelde de prijs voor de negende keer beschikbaar. Werk van de prijswinnaars en overige geslaagden van de Masterscholing van de Klassieke Academie is tot en met 18 juli te bewonderen in Pictura in Groningen.