Olga Commandeur laat Norg op haar grondvesten trillen

‘Iedereen kan aanschuiven, opgeven is niet nodig’

NORG – Sporten, het is goed voor je lichamelijke en geestelijke gezondheid. Maar niet iedereen vindt het leuk. Lekker zappen en op de bank hangen is ook heel lekker. Dat moet anders, dachten een paar initiatiefnemers in Norg elf jaar geleden. En zo werd Beweegdorp Norg geboren. Aangezien de tiende verjaardag vorig jaar niet gevierd kon worden door voor de hand liggende redenen, wordt dat dit jaar gevierd.

En wie jarig is trakteert, dus kunnen belangstellenden dit jaar op mooie activiteiten rekenen. Beweegdorp Norg trapt af met Olga Commandeur.

‘Ik heb zoveel mensen gesproken die in Coronatijd in beweging bleven door middel van haar televisieprogramma, dat het me ontzettend leuk leek haar naar Norg te halen,’ vertelt een enthousiaste Afien Auwema, projectleider van Beweegdorp Norg. ‘Ze was meteen voor. Ze is heel benaderbaar en wilde meteen wel een workshop geven. Op voorwaarde dat ze ook lifestyletips mag geven. Nou, prima, graag zelfs! Op 14 mei staat ze hier om 10 uur buiten voor een gymles. Opgeven is niet nodig, en het is vrij toegankelijk. Ook voor mensen van buiten Norg natuurlijk.’

Daarnaast staat er een gezonde huiskamer in Norg. ‘Deze komt via een samenwerking met de HANNN, dat staat voor Healthy Ageing Network Northern Netherlands. Die gezonde huiskamer is een soort busje waarin mensen zich kunnen laten testen. En dan hebben we het over BMI, longinhoud, gewicht, dat soort dingen. Dat duurt zo’n 20 minuten en na afloop krijg je een testrapport en advies van een lifestylecoach. Er is een smoothy-fiets waarop je kunt fietsen om je eigen smoothy te maken, ook is er een wandeling van zo’n vijf kilometer uitgezet met vragen en opdrachten die je onderweg tegenkomt.

Wie daarna de smaak te pakken heeft kan aansluiten bij Wandelreden, dat 18 mei van start gaat. ‘Dit is echt een mooi wandelprogramma, waarin we samenwerken met IVN Roden-Norg en iemand uit het medische veld. Eigenlijk is het dus een wandelend spreekuur. De gids van IVN vertelt over de natuur en laat bijzondere dingen zien. Je komt daarbij op verrassend mooie locaties. Ook lopen om en om huisartsen of praktijkondersteuners mee. Ook een diëtist, een fysiotherapeut en een natuurgeneeskundig therapeut lopen om en om mee om vragen te beantwoorden en informatie te geven.’

Mensen die mee willen lopen kunnen zich vooraf laten testen in de gezonde huiskamer. Ook na afloop van het programma wordt er getest om te zien wat de resultaten zijn.

‘Wandelreden is vooral voor mensen die een stok achter de deur nodig hebben. Mensen die bijvoorbeeld diabetes hebben, een nieuwe knie, maar ook hebben er wel mensen meegelopen met depressieve klachten. Het feit dat er mensen uit het medische vak meelopen geeft net dat beetje meer vertrouwen. Mensen durven dan sneller toch mee te gaan.’



Benen op tafel

De ideeën waar Beweegdorp Norg elke keer weer mee komt, moeten natuurlijk bedacht worden. Elk jaar komen de medewerkers bij elkaar om te brainstormen. ‘Benen op tafel, noemen we dat,’ vertelt Afien. ‘We kijken dan waar er behoefte aan is. Dat vangen we op in de wandelgangen, of we bedenken het zelf.’

Beweegdorp Norg is voor alle leeftijden. Van jong tot oud. ‘We hebben natuurlijk het Nijntje Beweegdiploma. Dat hebben wij niet bedacht, maar wel geïnitieerd in Norg. Inmiddels is het programma op veel meer scholen in Noordenveld uitgerold. Ook zijn er activiteiten voor oudere schoolkinderen. Dus niet alleen oudere mensen kunnen bij ons terecht, maar echt iedereen.’