Olga Commandeur zet Norg in beweging

NORG – Het was zaterdagmorgen zweten geblazen op de Brinkhofweide in Norg. Voormalig atlete Olga Commandeur was door Beweegdorp Norg uitgenodigd om een beweegles te geven. Net als op tv bij omroep MAX gaf zij het goede voorbeeld en wist zij al snel anderen ertoe te bewegen om vooral ook maar mee te doen. Als ware ambassadeur van het sporten voor Nederland in Beweging vertelde zij dat elke dag een half uur matig intensief bewegen, voor iedereen het beste is om langer gezond te blijven. Olga Commandeur was door de organisatie uitgenodigd om het tienjarige jubileum van het Beweegdorp luister bij te zetten.