Olga maakt grootste schilderij van Norg

NORG – Wie op zondag 23 oktober meedoet aan de Kunst & Cultuur route van de Spektakeltocht kan onderweg genieten van diverse gevarieerde kunstuitingen. Zelf aan de slag behoort ook tot de mogelijkheden. Olga Talsma zal midden in het bos aan Het Karrespoor richting de Oosterduinen het grootste kunstwerk van Norg gaan maken. ‘Dat doe ik niet alleen, maar doen we met z’n allen,’ laat zij enthousiast weten.

Er komt een doek op het terrein van maar liefst vijf meter lang te hangen. ‘Deelnemers aan de route kunnen een ritmische lijn zetten op het doek. Zo ontstaat er een mooie harmonie dat een doorlopend effect geeft. Kunst en route komen zo samen,’ zegt Olga Talsma. Als het kunstwerk klaar is zal het de week na de Spektakeltocht in de Brinkhof te zien zijn. Olga Talsma is beeldend kunstenaar en maakt vooral grote schilderwerken. In De Edenhof in Een is zij op de dinsdagmiddag docent bij de schildersgroep de Norger Värvers.

De Kunst & Cultuur route is 10 kilometer en kent een aantal momenten met kunstzinnige uitingen en bezoek aan Norger Aterliers. De start is van 9.30 tot 10.30 uur bij het Bewegingscentrum in Norg. Opgave voor deze route hoeft niet, maar is wel wenselijk. Andere Spektakelroutes zijn een 5 kilometer lange Sprookjestocht en een Proef & Beleeftocht van 15 kilometer waarbij ook aan de inwendige mens wordt gedacht. De Kunst & Cultuur route wordt mede mogelijk gemaakt door de Cultuurcoach van Welzijn in Noordenveld Sacha Kraan en Afien Auwema van Beweegdorp Norg.

Deelnemers aan de Kunst & Cultuur route komen onder andere langs de Marke bij Roeland Hogt en Herma Egberts. Ook de Kunstzolder aan de Ettenlaan is open. Hier zal Lily Hoogeveen haar werk en thematiek toelichten. Een verrassing met gedicht en gitaar wacht bij Laura van Meijeren in Peest. Tine de Groot laat aan de Asserstraat haar beeldentuin zien. In Norg zijn ook de Ateliers open van Ilona Molenaar. Zij werkt creatief met mensen met een niet aangeboren hersenletsel. In de molen Noordenveld zal Jeanette Radstaak haar kunstwerken presenteren.

Wie mee wil wandelen met de Kunst & Cultuur route kan zich opgeven via de website van Beweegdorp Norg.