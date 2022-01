Oliebollentoernooi draagt bij aan gezondheid, bewegen en plezier

RODEN – Zeker deze editie van het oliebollentoernooi staat in het teken van sporten en dan met name kinderen in beweging laten zijn. Bewegen is essentieel en draagt bij aan gezondheid, fitheid en vooral plezier met vrienden/vriendinnen. Om 9.00 uur hebben de vrijwilligers en de stagiaires van het Alfa College het circuit aan voetbal gerelateerde activiteiten klaargezet. Vanaf de 9.30 zijn de jongste spelers van de club aan de beurt om een uur lang bezig te zijn. De JO 7 en JO 8 komen in grote getale naar de club. De spelers worden in groepjes verdeeld. Het is de bedoeling dat de spelers bij een activiteit zoveel mogelijk punten als team proberen te behalen. Dribbelen en door een poortje naar je medespeler passen of de bal tegen de lat van een doel proberen te schieten. Zoveel mogelijk rondjes als team om een vierkant rennen. Het gaat de spelers prima af. Na een uur spelletjes is het tijd om het uur sporten af te sluiten met een partij. Met veel enthousiasme en vooral plezier laten de spelers zien er nog lang niet mee te willen ophouden.

Na deze groep komen de JO 9 en JO 10 hun kunsten vertonen. De bal in het grote doel schieten waar 2 gaten onder en 2 gaten boven in de hoeken van het doel een aantal punten vertegenwoordigen. De bal, nadat de speler door de speedladder is gegaan, in het vierkant plaatsen. Precisiewerk. Het gaat deze groep uitstekend af. De 4 vrienden van JO 10/1 zijn deze morgen ook op het veld te zien. Tim, Daan, Ivar en Tom zijn vaak op het veld van vv Roden te zien. Daan verveelt zich niet. Hij kijkt in deze voetbal loze periode naar films of gaat met zijn broertje en papa voetballen. Tim is altijd aan het voetballen. Geen tijd voor andere dingen. Achter huis of op straat of met Tom op het kunstgrasveld. Tom zit thuis ook nog wel eens tv kijken. Dat verveelt snel en dan zoekt hij de vrienden op of ze zin hebben te voetballen. Ivar gaat met Tim naar het voetbalveld of is in de buurt van zijn huis te vinden met een bal. De jongens geven aan graag te willen voetballen. Zonder voetbal is het niet leuk. De afsluitende partij hebben de jongens als erg leuk ervaren. Hèhè eindelijk weer even een partij spelen.

De laatste groep komt inmiddels bij het veld. De JO 11 en JO 12 werken in vlot tempo het circuit af. Er wordt fanatiek punten verzameld om aan het einde zoveel mogelijk punten te hebben. De JO 11/1 speelt een heuse wedstrijd tegen de JO 12/1. De ploeg van trainer/coach Maurice Kooistra wint de wedstrijd met 2-0. Ondanks het regenachtige weer hebben de spelers veel lol. Alle spelers krijgen na afloop oliebollen want het heet niet voor niets het oliebollentoernooi van vv Roden. Iedereen smult ervan en iedereen keert voldaan naar huis terug.