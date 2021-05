Omgeving Norg inspireert jonge theatermakers ook tijdens digitale Worteldagen

NORG – Negen ‘routes’ van ieder dertig minuten met daarin drie of vier voorstellingen waren afgelopen Pinksterweekend te bekijken op de website van festival Worteldagen. Het festival mocht dan niet op locatie te zien zijn, de voorstellingen waren daar wel opgenomen en de theaterstudenten lieten zich als vanouds inspireren door de omgeving van Norg.

Ilse van Broekhoven, Sherazade Fritze en Anne Boot speelden hun voorstellingen rondom Natuurplaats Noordsche Veld. Ilse van Broekhoven, student theatervormgeving aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht (HKU), creëerde hier een kapsalon tussen de bomen. Op de melodie van klassieke muziek, soms lieflijk en dan weer dramatisch aanzwellend, voorzag zij blokken hout van een nieuwe coupe. ‘Tijdens de introductiedag deden we een oefening waarbij we zeven minuten in stilte de omgeving in ons op moesten nemen met al onze zintuigen,’ zegt Van Broekhoven. ‘Ik zat op een boomstam en opeens leek het net alsof het een naakte vrouw was met haar. Daarna zag ik overal in de natuur dat haar terugkomen op boomstammen en takken.’

Sherazade Fritze, die de opleiding tot docent theater aan ArtEZ in Zwolle volgt, liet zich juist inspireren door een akker aan de rand van het Noordsche Veld. Haar voorstelling ging over een opa die boer is en obsessief op zoek is naar degene die zijn maïs ieder jaar opvreet. ‘Ik liep langs het veld en kwam daar oude maïskolven tegen. Eerst dacht ik dat dit restanten waren van een barbecue of iets dergelijks, maar toen ik verder onderzoek ging doen kwam ik erachter dat dassen de maïs opeten,’ legt Fritze uit. ‘Daar fantaseerde ik over door en zo kwam ik op het idee van de obsessieve opa. Ik maakte foto’s vanuit verschillende perspectieven. Dat inspireerde mij om het stuk op een beetje absurdistische wijze aan te pakken en alles uit te vergroten of vanuit een ander perspectief te tonen. Daarom is de opa ook heel klein en de das bijvoorbeeld heel groot.’

Heel anders was de voorstelling van Anne Boot van de HKU. Op een grote bult zand schepte zij zwijgend zand van de ene naar de andere kant om zo een looppad te creëren. Het was even spannend of haar voorstelling wel door kon gaan, omdat ’s ochtends de helft van het zand plotseling was verdwenen, maar er bleef gelukkig voldoende zand liggen. ‘Mijn performance ontstond door veel te experimenteren. Het begon met een bult zand en het scheppen met een lepel, en het eindigde met het graven van een looppad met een schep,’ verduidelijkt Boot. Zo heeft iedere artiest andere associaties met het landschap rondom Norg, wat mooi tot uiting komt tijdens de Worteldagen.

Het is de bedoeling dat de Worteldagen slechts eenmalig digitaal plaatsvinden en dat het festival in 2022 weer in de gebruikelijke vorm op verschillende locaties in Norg door kan gaan.