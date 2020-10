Ondanks de mondkapjes blijven besmettingen stijgen

REGIO – Ondanks dat op veel plekken inmiddels mondkapjes worden gedragen en in supermarkten het dringende advies geldt om er een te dragen, blijft het aantal coronabesmettingen stijgen. Er zijn tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend 6504 nieuwe coronagevallen gemeld, wederom een dagrecord. Het RIVM meldde een dag ervoor 5979 positieve tests. In de afgelopen zeven dagen zijn meer dan 36.000 nieuwe besmettingen gemeld. Het aantal sterfgevallen steeg met 24. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven. Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend waren 14 sterfgevallen gemeld. Sinds het begin van de uitbraak zijn ongeveer 170.000 mensen in Nederland positief getest.

Op dit moment liggen 1190 mensen in het ziekenhuis vanwege een coronabesmetting, 51 meer dan gisteren. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Van deze patiënten liggen verreweg de meeste op de verpleegafdeling, 235 mensen liggen met het coronavirus op de intensive care. (Bron: RIVM)