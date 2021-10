‘Ondanks de onzekere start hebben we toch een mooi seizoen neergezet’

HAULERWIJK – Het was –net als voor heel veel andere verenigingen- een raar seizoen voor de Skeelervereniging de Draai in Haulerwijk. Hoewel er veel onzeker was, onduidelijkheid over wat er mocht en kon, is het seizoen toch mooi afgesloten, vertelt voorzitter Wiebrigje van der Wier.

Het seizoen is nu over voor de skeelerclub uit Haulerwijk. Per 1 oktober zetten ze er officieel een punt achter en draagt de vereniging het stokje over aan de ijsvereniging. ‘Skeeleren is echt een zomersport. Voor ons is het seizoen eerder begonnen dan gepland. Normaal gesproken wordt het seizoen in april afgetrapt, maar dit jaar gingen de trainingen in februari al van start. Skeeleren is een echte buitensport en is daardoor één van de weinige sporten waarin alweer vrij veel kan in deze coronatijd. Toch was de start onzeker: voortdurend ben je bezig met de ontwikkelingen. Wat kan en mag er wel en wat niet? Je hebt continu het gevoel dat je achter de feiten aanloopt. Clubwedstrijden mochten niet, de kantine was niet open. Toen er voorzichtig weer iets kon, mochten recreanten in groepjes van twee de baan op. Dat is niet echt motiverend.’

Ondanks alles heeft de vereniging toch een mooi seizoen neer kunnen zetten. ‘We hebben vier clubwedstrijden gereden en op regionaal niveau vijf wedstrijden waarbij er ook wat podiumplaatsen in de wacht zijn gesleept. Een aantal van onze leden heeft meegedaan aan het Nederlands Kampioenschap. Dat was ook gek: het EK was eerder van het NL, allemaal door de corona-ellende.’ Op dit moment telt de skeelerclub ongeveer honderd leden, weet de Wiebrigje. ‘Iets meer dan vorig jaar en het jaar ervoor. We merken dat de groei er weer een beetje inzit. Het is nu een beetje zoeken naar wat we willen doen in de toekomst. Het lijkt ons leuk om als club zelf een keer een landelijke wedstrijd te organiseren. De baan is er in ieder geval klaar voor. Verder willen we bekijken hoe we de trainingsgroepen in gaan delen. Misschien dat een groep voor leden tussen de achttien en de zevenentwintig een goede optie is. Deze leeftijdscategorie vindt niet altijd aansluiting bij de recreanten.’

Wat de voorzitter nog even wil benadrukken is het enthousiaste trainingsteam. ‘Een gemotiveerde groep trainers. Ze zijn creatief, zorgen voor leuke gevarieerde trainingen en proberen iedere keer weer iets nieuws te verzinnen. Op de laatste training is er ’s ochtends geskeelerd en ’s middags is de groep naar Appelscha vertrokken voor een mountinebiketraining in de bossen. Dat zijn leuke dingen.’ Als Wiebrigje het DNA van de skeelerclub mag omschrijven noemt ze het verenigingsgevoel en de laagdrempeligheid. ‘Iedereen kan hier voor z’n plezier trainen op zijn of haar eigen niveau. Meedoen met wedstrijden hoeft niet, maar mag wel. Als mensen het leuk vinden om een paar keer mee te trainen kunnen ze contact opnemen via de mail. Het liefst zien we dat nieuwe mensen zelf in het bezit van skeelers. We hebben ook wel leenmateriaal, dus er zijn wel mogelijkheden, maar eigen spullen heeft wel de voorkeur. Een helm is uiteraard verplicht.’ Het seizoen start weer op 1 april volgend jaar.

De vereniging maakt gebruik van twee skeelerbanen, namelijk een 400m-baan en een 200m-piste. ISV de Draai heeft op dit moment ruim 100 leden variërend in leeftijd van 5-75 jaar. Skeelervereniging de Draai is aangesloten bij de KNSB. Aanmelden kan via info@isvdedraai.nl (Foto: Theo Boonstra)