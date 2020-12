Ondanks mondkapjesplicht blijven coronabesmettingen stijgen

REGIO – 6814 nieuwe coronabesmettingen, dat meldt het RIVM zojuist. Dat zijn er ruim 200 meer dan gisteren. De afgelopen week waren meer dan 38.500 mensen besmet, ruim 4000 meer dan de week ervoor.

E stabiliserende cijfers van de afgelopen maand zijn omgedraaid in stijgende cijfers van besmettingen met het coronavirus. Het aantal sterfgevallen groeide de afgelopen 24 uur met 25. Zaterdag waren dat er behoorlijk meer: 39. Het wil niet zeggen dat al deze mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden: die informatie wordt doorgaans met enige vertraging doorgegeven.

Zondag zijn in Nederlandse ziekenhuizen nieuwe patiënten opgenomen, zo blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn 29 minder opnames dan een dag eerder.

Het aantal meldingen schommelt de afgelopen eken continu. Wat de oorzaak daarvan is, is niet duidelijk.Een mogelijke verklaring is dat meer mensen zich laten testen.