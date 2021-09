‘Ondernemers hebben hier goud in handen, daar is met de Werelderfgoedlijst platina bijgekomen’

Cursus ‘Gastheer van het Landschap’ vertelt gasten het unieke verhaal van Veenhuizen

VEENHUIZEN – Nog even, en André Brasse kan beginnen met zijn IVN-cursus ‘Gastheer van het Landschap’ voor ondernemers in en rond Veenhuizen. Tijdens de vierdaagse cursus leren ondernemers het bijzondere verhaal van Veenhuizen kennen. Doel van het project is om dat verhaal aan toeristen, de gasten van Veenhuizen, te vertellen zodat ze reden hebben om nóg iets langer te vertoeven in het gevangenisdorp. De inschrijvingen stromen inmiddels lekker binnen, maar voor wie het niet wil missen: er is nog plek voor deze unieke cursus. Een aanrader, vindt Brasse, helemaal nu Veenhuizen op de Unesco Werelderfgoed staat zal dat onherroepelijk leiden tot nog meer toerisme. ‘Veel bezoekers komen terug om de verhalen van de eigenaar die zijn gasten betrekt bij de omgeving.’

Het is allemaal niet zo ingewikkeld, denkt André Brasse, ook Puur Natuur-columnist in deze Krant. Vertel het verhaal, betrek je gasten bij de omgeving. Dat maakt dat mensen graag bij je terugkomen, langer verpozen of een bezoekje aan Veenhuizen aanraden bij familie of vrienden. Dat is precies waar het om draait tijdens de cursus ‘Gastheer van het Landschap.’ ‘Ondernemers hebben hier goud in handen, zóveel verhalen telt Veenhuizen. Daar is met de Werelderfgoedlijst platina bijgekomen. Plaatsing van de koloniën van Weldadigheid op de Werelderfgoedlijst is een predicaat van kwaliteit, je staat op dezelfde hoogte als de Chinese Muur. Dat gaat langzamerhand neerdalen in Nederland.’ Landschap en cultuurhistorie spelen een steeds belangrijkere rol bij het kiezen van een vakantiebestemming, weet Brasse. ‘Veenhuizen ligt in een bijzonder landschap en de omgeving is ook prachtig. Als ondernemer moet je die verhalen vertellen. Dat doe je door samen te werken en elkaar te betrekken. Je stelt vragen aan een bezoeker: wat vind je interessant? Daar anticipeer je op: als je hier bent moet je dat ook zeker even mee pakken, of daar even een kopje koffie drinken. De ondernemer als gids, dat is het idee erachter. Het is in feite een cursus storytelling waarbij verschillende gastsprekers uit verschillende disciplines worden uitgenodigd. Als Gastheer ben je onderdeel van een landelijk netwerk gastheerschap. Het leuke is dat je elkaar als ondernemer leert kennen maar ook je eigen omgeving’, weet Brasse die de cursussen namens IVN begeleidt. Gastheren en –vrouwen worden meegevoerd naar de mooiste plekjes in Veenhuizen.

De cursus die bestaat uit vier delen wordt gehouden op maandagmiddagen op vier verschillende locaties. Dat is niet zomaar bedacht, maandag is de dag waarop de meeste restaurants en horecagelegenheden gesloten zijn. De cursus is bedoeld voor recreatieondernemers in en rondom Veenhuizen. De cursusdata zijn: maandag 25 oktober, maandag 1 november, maandag 8 november en maandag 22 november van 13:00 tot 17:00 uur. Er zijn nog een aantal plaatsen vrij! Inschrijven kan via www.ivn.nl/gastheervanhetlandschap/activiteiten/