Ondernemers in de regio zien nabije toekomst met vertrouwen tegemoet

Drukte bij bloemenzaken, modehuis hoopt op betere tijden

REGIO – Ondernemers in de regio maken zich op voor het ‘nieuwe normaal’. Aanpassingen in de winkel en de manier waarop klanten worden geholpen, zijn onvermijdelijk. De Krant maakte een rondje langs enkele ondernemers. Hoe hebben zij de afgelopen weken beleefd en zien zij de nabije toekomst voor zich?

Bij Flowers & Lifestyle in Roden was het de afgelopen weken gekkenhuis. Eigenaresse Janita Ebbinge beseft zich maar al te goed dat ze dan ook niet mag klagen. ‘Het was smoordruk de laatste tijd. De eerste weken was het nog onzeker of we open mochten blijven. Dat bleek gelukkig het geval.’ Daarna kreeg de bloemenzaak in de Heerestraat het al snel druk. ‘Men stuurde elkaar opeens veel meer bloemen. Om een ander een hart onder de riem te steken bijvoorbeeld.’ Maar ook met Pasen en Moederdag was het heel druk. ‘Nou is Moederdag altijd al een hele drukke dag, maar dit jaar was het extreem.’ Zo extreem zelfs, dat de winkelruimte op den duur niet groot genoeg was. ‘We hebben een extra kassa vóór de winkel ingericht. Achter de winkel stond een partytent, zodat we daar bezig konden alle bestellingen in orde te maken.’

Uiteraard bezorgt Flowers & Lifestyle ook veel bloemen. Dat levert volgens Ebbinge soms hele mooie momenten op. ‘Zeker als men het niet verwacht. Het is prachtig om te zien hoe mensen oprecht blij zijn met een bloemetje.’ De inkoop van bloemen heeft ondertussen nauwelijks geleden onder de coronacrisis. ‘Het is eigenlijk nog weinig voorgekomen dat we een bepaald soort bloemen niet konden krijgen. De exporthandel is ingekakt, maar wij kunnen bijna alle bloemen nog krijgen.’

Verder ziet Ebbinge dat ook de levering van bedrijven weer op gang komt. ‘We leveren best veel aan bedrijven. Dan zorgen wij dat ze iedere week een vers bosje bloemen bij de receptie hebben bijvoorbeeld. Dat lag een paar weken stil, maar komt nu weer op gang. Een goed teken.’

Even verderop treffen we Pascal Bezu. Het coronavirus heeft de Joy in Roden weinig goed gedaan, zo vertelt ze. ‘Het trekt de laatste tijd een beetje aan, maar zeker aan het begin bleven de mensen weg’, vertelt zij. ‘ Een aantal weken draaide het personeel van Joy (in totaal zestien man) halve uren, aangezien de klanten veelal wegbleven. Gelukkig kan Joy buigen op trouwe klanten. ‘Op zulke momenten is het een voordeel dat je in een dorp zit. Dat hoor je trouwens ook van klanten. Dat ze nu niet meer zo snel naar Groningen durven, in verband met het virus. Veel te druk. Dan voelt men zich hier veiliger.’

En terecht, want de winkel aan de Albertsbaan heeft ruimte zat. Veel hoefde er dan ook niet gewijzigd te worden om aan alle RIVM-richtlijnen te kunnen voldoen. ‘In onze winkel in Zuidlaren hebben we wel enkele aanpassingen moeten doen. En bij Bucky is de ruimte gewoon beperkt, daar mogen maximaal drie klanten tegelijk naar binnen. Maar hier hebben we ruimte zat. Dat scheelt.’

De onderneemster heeft ondertussen goede hoop dat er nog goede weken voor Joy in het verschiet liggen. ‘Men krijgt straks vakantiegeld, maar kan grotendeels niet weg. Ook de horeca zit dicht, dus het geld is er wel.’

Anja Tjoelker van Vivant Lingerie is helemaal voorbereid om klanten veilig te ontvangen. Ze liet passchermen maken en er staat een scherm bij de toonbank. ‘Natuurlijk ook bij ons is het rustiger geworden door de coronacrisis. We merken nu dat het weer wat aantrekt. Mensen worden losser, komen dichterbij. Begrijpelijk. Na zo’n lange periode willen mensen eruit. Versoepeling is mooi, maar je moet er zorgvuldig mee omgaan. We nemen de maatregelen serieus. Zelf ben ik niet zo bang, maar er zijn ook mensen die wel angstig zijn. Die moet je het vertrouwen geven dat je alles goed geregeld hebt. En voor wie het toch te spannend vindt: bezorgen doen we ook. Dat deden we altijd al hoor. Zo vaak belt er eens iemand: ‘Anja, ik heb een pyjama nodig maar ik kan niet naar de winkel komen. Dan stop ik er vijf in een tas en hang het aan de deur. De volgende dag haal ik het tasje weer op en stuur een Tikkie. Zo kan het ook toch? Wij willen uitstralen: iedereen is welkom, maar we hanteren wel de regels zodat je veilig kunt winkelen.’

Bij het Noorder Caravan Centrum in Marum wordt het inmiddels drukker, zo laat eigenaar Marc Vos weten. ‘Het was eerst een lange tijd stil’, zegt hij. ‘Maar nu komt het op gang. Nu er vanaf 1 juni weer volledig gekampeerd kan worden, is het een stuk drukker. Veel mensen blijven in Nederland. Wij zien nu dat het kamperen hierdoor aantrekt.’

In de winkel aan de Noorderweg in Marum heeft men geen probleem de 1,5 meter-regel na te leven. ‘Dat is hier geen probleem, we hebben genoeg ruimte.’ Wat wel anders is: personeel van de winkel mag niet met een klant een kijkje in de caravan nemen. ‘We laten de klant binnenkijken en geven eventueel advies van buitenaf’, zegt Vos. Klanten die langskomen in de winkel, bellen doorgaans van tevoren even. ‘Daardoor is het een stuk drukker aan de telefoon. Maar voor de klant en voor ons is het wel zo prettig dat men even vooraf belt.’

Het Noorder Caravan Centrum had begin maart nog hele andere zorgen aan het hoofd dan het coronavirus. Op 9 maart vond er een grote palletbrand plaats, die ook enkele caravans zwaar beschadigde. ‘Op een aantal caravans die total loss waren na, zijn we er gelukkig zonder kleerscheuren vanaf gekomen’, aldus Vos.



Bij Zipper Mode in Leek mag men niet klagen, zo vertelt eigenaresse Sandra Bleker. ‘We hebben eigenlijk prima gedraaid. Alleen de eerste twee weken waren lastig, maar ik ben blij dat we voortdurend open konden.’ Alleen de koopavonden gingen vier weken lang niet door. ‘Maar daar zijn we weer mee begonnen, omdat er toch vraag naar was. Ik verbaas me er dan ook over dat andere winkels de koopavond overslaan. Dat is toch jammer.’

Ook op de bewuste vrijdag dat we Bleker spreken, is het druk in de winkel. ‘Vanochtend stonden er al om half tien mensen voor de deur te wachten. Best bijzonder.’ In totaal kunnen er zo’n acht tot tien mensen in de winkel aan de Tolberterstraat. ‘We hebben niks aan de winkel hoeven te veranderen, al maken we de winkel regelmatig schoon en hebben we desinfecterende handzeep. En we gebruiken de twee achterste pashokjes niet.’ Klanten lijken vanwege niet per se bang voor het virus, zo geeft ook één van de aanwezige klanten aan. ‘Nee, ik twijfelde niet om hierheen te komen. Het kan hier ook prima zo.’ Bleker geeft aan dat ze de collectie op deze coronatijd enigszins aanpast. ‘Men heeft meer behoefte aan comfortabele kleding. Ik heb een aantal blazers teruggestuurd en er andere kleding voor omgeruild. Je ziet dat men thuis toch voor een lekker zittende broek kiest.’