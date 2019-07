Ondernemers Op Fietse

RODEN – Op de heetste dag van het jaar had ondernemersvereniging OCN haar seizoensafsluiting. En dit jaar met een thema: Op Fietse. De ondernemers in dé fietsgemeente bij uitstek wilden op deze manier stilstaan bij duurzame mobiliteit en het project 2 op de 5. Hierin kunnen werknemers kosteloos een elektrische fiets proberen met als doel minimaal 2 van de 5 dagen op de fiets naar het werk te gaan. De fietsen voor dit uitje werden beschikbaar gesteld door onze lokale fietsenwinkels: De Fiets, Bikelife en Stuurwold. Na uitleg van Dick Bathoorn, een van de aanjagers van het project 2 op de 5, ging de reis naar Maatschap Hartlief in Donderen voor een rondleiding. Een prachtig voorbeeld van een modern boerenbedrijf. Indrukwekkend hoe dit familiebedrijf laat zien hoe je met circulair werken hele mooie dingen kunt bereiken. De koeien geven melk, de mest wordt ingezet voor energie en er gebeurt nog heel veel meer. Voor de inwendige mens werd gezorgd in het karakteristieke café van Lieveren, waar ook als afsluiting werd genoten van een heerlijke BBQ van streekproducten.