Ondernemers Roden halen opgelucht adem

RODEN – Er werd onder ondernemers flink gelobbyd en niet zonder resultaat. Afgelopen week werd bekend dat een ruime meerderheid vóór het Ondernemersfonds heeft gestemd. Dit tot grote opluchting van onder andere de Zakenkring, die zo niet meer hoeft te twijfelen over haar voortbestaan. Het Ondernemersfonds is de komende vier jaar nog ‘gewoon’ in leven.

Met het Ondernemersfonds zorgt men ervoor dat het centrum van Roden altijd goed bereikbaar is. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in de verblijfskwaliteit van het centrum, door middel van onder meer bloembakken en sfeerverlichting. Ook wethouder Henk Kosters heeft zich altijd een groot voorstander van het Ondernemersfonds getoond. Vandaar ook dat hij maandag 2 december de Zakenkring feliciteerde met dit behaalde succes.

De Zakenkring zelf heeft eerder al per mail de stemmers bedankt voor het in hun getoonde vertrouwen. Zij zien de komende vier jaar dan ook met vertrouwen tegemoet.