‘Ondernemers zijn gewend hun eigen problemen op te lossen’

De Bruijn en Kosters over onzekere periode voor ondernemers

NOORDENVELD – De coronacrisis treft de ondernemer hard. In een tijd van grote onzekerheid, tonen juist de hard getroffen ondernemers zich strijdbaar. De Krant in gesprek met Mariël de Bruijn, manager van de Noordenveldse Uitdaging, en Henk Kosters, wethouder Economische Zaken.

‘Een hoop van onze eigen plannen hebben we on hold moeten zetten’, verzucht De Bruijn, die in 2019 Tanja Haseloop verving als manager van de Noordenveldse Uitdaging. ‘Zo hebben we een workshop “Statushouder als werknemer” verplaatst naar het najaar. Die workshop zou in samenwerking met de gemeente Noordenveld worden georganiseerd. Ook zouden we in het najaar een grote beursvloer organiseren. Het idee was om dat in de Health Hub te doen, maar het is niet reëel dat die doorgaat. Ook de uitgifte van meubilair ligt even stil. Alleen bij de Rabobank in Roden hebben we kortgeleden nog een uitgifte gehad aan vijf bedrijven. Dat gebeurde allemaal op gepaste afstand en volledig corona-proof.’

De Noordenveldse Uitdaging verbindt ondernemers en maatschappelijke instanties, maar vervult ook een verbindende rol tussen bedrijven onderling. ‘We kijken bijvoorbeeld of we bedrijven die personeel over hebben, in contact kunnen brengen met bedrijven die te weinig personeel hebben’, zegt De Bruijn. ‘Het zou super zijn dat er personeel kan worden uitgewisseld. Maar ook materieel. Denk aan bedrijfsbusjes die nu ergens stilstaan, terwijl horeca een bezorgservice willen opzetten.’

Onder de ondernemers merkt De Bruijn veel strijdbaarheid. ‘Men probeert zo creatief mogelijk met de coronasituatie om te gaan. Maar de onzekerheid is ook groot: hoelang duurt dit nog? En hoelang houden we het vol?’ Diezelfde onzekerheid merkt wethouder Henk Kosters. ‘Van paniek is niet zo snel sprake in het noorden des lands. We zijn vrij nuchter hier. Maar er zijn zeker zorgen. We horen veel ondernemers die zeggen: “we zingen het nog wel een tijdje uit, maar daarna….” Het moet zeker niet te lang duren. En de vraag is natuurlijk of alles straks weer op de normale manier doorgaat. Wat gaan consumenten doen? Komen ze nog steeds naar de restaurants?’

De Noordenveldse Uitdaging probeert bedrijven met een hulpvraag te verbinden. ‘Het leggen van contacten is juist in zo’n tijd heel belangrijk’, stelt De Bruijn. ‘De meeste ondernemers zijn gewend hun eigen problemen op te lossen. Dat zit nu eenmaal in de aard van de ondernemer. Maar wij denken met de ondernemer mee. Op onze site bedenken wij voorbeelden voor hulp vragen. Voor ondernemers is het soms lastig een vraag te formuleren. Wat hebben ze nou precies nodig? Daar helpen wij graag bij.’

Ondertussen ontstaan er mooie initiatieven. Zo doneert Koffielust uit Veenhuizen 2,50 euro per kilo verkochte bonen aan de Voedselbank. ‘Een bedrijf waarvan de medewerkers thuiszitten, zou iedere werknemer op zo’n zak kunnen trakteren. Ondertussen helpen ze dan ook de Voedselbank’, aldus De Bruijn. ‘We hebben onlangs ook knutselpakketten aangeboden aan de Voedselbank. Verveling slaat in zo’n tijd toe en dan is knutselen fijn om te doen. Maar voor kinderen in minimagezinnen is dat niet zomaar voor handen. Vandaar dat wij knutselpakketten hebben gedoneerd.’

Ondertussen houdt Kosters ook nauw contact met ondernemers in Noordenveld. ‘Vanaf dag 1 is er een crisisteam ingericht in de gemeente Noordenveld’, vertelt hij. ‘Ondertussen is er ook een werkgroep die zich speciaal richt op ondernemers.’ Als wethouder Economische Zaken staat Kosters in goed contact met de ondernemers. ‘Zowel op ambtelijk als op bestuurlijk niveau is er contact. Denk aan de Zakenkring in Roden en Norg, maar bijvoorbeeld ook met OCN Noordenveld. Samen met burgemeester Klaas Smid bel ik geregeld met de ondernemers. We steken ze een hart onder de riem, vragen hoe het gaat en hoe wij ze eventueel kunnen helpen.’

Die hulp kan de gemeente bieden in de vorm van regelingen. Denk aan de Tozo (Tijdelijke overbrugging zelfstandig ondernemers) , waar al meer dan 400 aanvragen voor zijn gedaan. Ook de BBZ-regeling en een lening, zijn opties voor de ondernemers. ‘Dit betreffen echt noodregelingen. Het is afhankelijk van de ondernemer hoe zij hier op reageren. De één is ontzettend blij met de geboden financiële hulp, terwijl een ander eerlijk aangeeft dat een eenmalige bijdrage van vierduizend euro niet zoveel helpt’, aldus Kosters. ‘Toch zie je dat de ondersteuning vanuit het Rijk en de gemeente wordt gewaardeerd.’

De zorgen worden voor sommige ondernemers met de week groter, merkt ook Kosters. ‘De horeca en recreatie hebben het bijvoorbeeld heel lastig. Daarnaast is het de vraag: kunnen zij straks die 1,5 meter waarborgen. Allemaal vragen waar nu nog moeilijk een antwoord op te verzinnen is. Het is een uiterst onzekere periode.’