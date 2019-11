Ondernemersfonds Roden gaat door

RODEN – Het Ondernemersfonds in Roden blijft overeind. Dat blijkt uit de stemming die onlangs onder de Roder ondernemers is gehouden. Het fonds dat voor extra faciliteiten voor een gezellig en aantrekkelijk dorpshart moet zorgen is voor 4 jaar binnengehaald. En daarmee is ook het voortbestaan van de Zakenkring vereniging voor 4 jaar geborgd. De ondernemersclub is blij en trots dat het fonds blijft bestaan, laat het weten in een mail aan alle leden.