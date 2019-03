Onderzoeksrapport verzakking woningen Oudgenoegstraat openbaar

RODEN – Vanaf begin augustus 2018 heeft de gemeente diverse schademeldingen aan woningen ontvangen uit het gebied Oudgenoegstraat, Van Bergenstraat en Bakkerstraat. Hier zijn de afgelopen jaren werkzaamheden uitgevoerd.

Vervanging riolering hoofdoorzaak

Het college van burgemeester en wethouders heeft aan CRUX Engineering BV. gevraagd de oorzaak van deze schade te onderzoeken. Op maandag 11 februari is bekend gemaakt dat de vervanging van de riolering wordt aangewezen als hoofdoorzaak.

Onderzoeksrapport op website

Het onderzoeksrapport van CRUX Engineering BV is te vinden op de website van de gemeente

In verband met de privacy zijn verschillende gegevens geanonimiseerd, vandaar al die zwarte strepen. In de bijlagen ziet u niet de gegevens van de 8 woningen aan de Oudgenoegstraat. Ook dit is in verband met de privacy. De bewoners van de betrokken woningen hebben de gegevens van hun eigen woning wel ontvangen. De medewerkers van CRUX Engineering BV. maken binnenkort afspraken met hen om dit rapport te bespreken. De website is naar aanleiding van het rapport ook aangevuld met antwoorden op eerder gestelde vragen.