NORG – Dinsdagochtend kwart voor negen. Een zeer ongebruikelijk tijdstip voor de Ongenode Gast die doorgaans ergens in de middag de sleutel in het contact steekt voor deze rubriek. Bijzonder is het bezoekje aan de Batinge in Norg des te meer. De heer des huizes heeft namelijk de Oeuvreprijs gewonnen op het anders-dan-andere Sportgala 2020. Saillant detail: hij weet van niets en de afspraak is in het diepste geheim met echtgenote Hennie en zoon Peter geregeld. Met een smoes wist Hennie haar man thuis te houden.

Roelof Bouwman zwaait zelf de deur open wanneer we dinsdag rond een uurtje of negen op de stoep staan met een enorme bos bloemen. Toen Hennie Roelof sommeerde niet de deur uit te gaan, zich even in een nette bloes moest hijsen en vooral geen vragen moest stellen, wist hij dat er iets te gebeuren stond, vertelt hij de Ongenode Gast. ‘Dat kan alle kanten op gaan hè? Ik dacht de kinderen mij op zouden halen om ergens naar toe te gaan. En aan de andere kant: je kunt nergens heen. Toen ik de koffiepot hoorde pruttelen wist ik dat er thuis iets zou gebeuren. ’t Gaat over korfbal zeker, men heeft mij zelden voor iets anders nodig.’ Klopt bijna Roelof, korfbal is de aanleiding. Maar de 53 jaar dat Roelof Bouwman zich compleet vrijwillig inzette voor Korfbalvereniging DES in Norg is de werkelijke reden van het bezoek. Roelof was het kloppend hart van de club. De jury van het Sportgala Noordenveld heeft gemeend de vrijwilligersprijs van het bijzondere sportgala, dat door corona slechts digitaal plaats kon vinden, toe te kennen niemand minder dan Norger Roelof Bouwman. En daar was hij best even van onder de indruk. ‘Ik vind het mooi. Maar ben geen man van het podium, blijf liever wat op de achtergrond’, zegt hij een tikkeltje ingetogen. ‘In 1998 kreeg ik de eerste vrijwilligersprijs, een bronzen beeldje, uitgereikt door de Rabobank. Toen moest ik op het podium. Vreselijk vond ik het. Waarschijnlijk heeft de oorzaak met het verleden te maken. Ik ben nooit een prater geweest. Vroeger stotterde ik veel. Ik schaamde me daarvoor. Daarom hield ik me vaak afzijdig van gesprekken in het openbaar. Dat heeft me zeker gevormd tot wie ik nu ben. Met verjaardagen praat ik nooit mee. Ik luister liever.’

Roelof ging korfballen toen hij tien jaar was. Puur omdat hij het een leuke sport vond. ‘Ik was een late korfballer. De meeste kinderen gaan erop als ze een jaar of zes zijn. Korfbal is enige gemengde teamsport, dat is best uniek. En de onderlinge sfeer was geweldig.’ Roelof groeide in zijn rol bij de korfbalclub. Hij hielp Hennie met het wedstrijdsecretariaat (dat hij later helemaal overnam), organiseerde schoolkorfbal, stratenkorfbal, clubtoernooien voor omliggende clubs, en kersttoernooien voor families. ‘Als je iedereen meekrijgt en als je iets vraagt en mensen geen ‘nee’ zeggen, blijf je enthousiast om door te gaan. Dat gevoel was er de laatste jaren niet meer. Iedereen heeft het druk. Steeds vaker werden afspraken afgezegd. Het is jammer dat het zo heeft moeten lopen. We konden het niet meer rekken.’

Roelof vindt het zonde, maar berust zich er wel in, zegt hij. Als hij een hoogtepunt moet noemen in zijn korfbaljaren bij DES is het de bodywarmer die hij kreeg van één van de jeugdteams. ‘KV DES-coach Roeloe’ hadden ze erop gedrukt, zo noemden ze me altijd. Ik vond het leuk dat ze me dat gaven.’ En in 53 jaar tijd ontkom je ook niet aan dieptepunten. ‘Het overlijden van spelers hakt er altijd in. Annie van der Velde was zo iemand. De moederoverste van de club. Ze was de bindende factor in het team. Ze werd ziek en is helaas veel te jong overleden. En voor wat betreft korfbal was de grootste klap dat we van wedstrijdkorfbal naar breedtekorfbal zijn gegaan. Omdat veel goeie spelers weggingen, kregen we het overal dik aan de kont. Daar is geen bal aan. Om het toch leuk te houden hebben we de bond doorgegeven dat we breedtesport willen spelen, nét niet recreatief. Dan maar mindere goden tegenover je, maar je het plezier is wel groter.’

Wat Roelof gaat doen als alles is afgewikkeld weet hij nog niet. In ieder geval komt er geen vishengel. Met vissen heeft hij niets. Volgende week gaat hij met pensioen. Het liefst was –ie nog een dag of drie doorgegaan met taxirijden. Dat zit er door corona helaas niet in. ‘Misschien moeten we een paar golfclubs voor je kopen’, oppert Henny. De Ongenode Gast begrijpt de keuze van de jury volkomen. Roelof is een man met een gouden korfbalhart.

Wat: Oeuvreprijswinnaar Roelof Bouwman

Waar: Norg

Wanneer: dinsdagochtend 9:15 uur