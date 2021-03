PEIZE – Blauwe lucht, zonneschijn, aangename temperatuur. Het is absoluut geen straf om deze dinsdagmiddag de buitenlucht op te zoeken. Daarom trekt de Ongenode Gast dit keer naar de sportvelden van Peize, waar Peize in Beweging voor het eerst in samenwerking met turnvereniging DSTV en volleybalvereniging Peize sportactiviteiten activiteiten organiseert.

Even denkt de Ongenode Gast dat zij op de verkeerde plek is beland, als zij de vlaggen van Peize in Beweging niet zoals aangekondigd ziet wapperen op de parkeerplaats bij de sporthal. Gelukkig is daar Herwin Gritter, student sport en bewegen aan het Alfa-College, die op zijn eerste stagedag paraat staat om geïnteresseerden de weg te wijzen naar het voetbalveld waarop wordt gesport. Op weg daarnaartoe wordt de Ongenode Gast voorbij gesneld door een enthousiaste groep jonge meiden, die bang zijn dat zij te laat zijn.

Eenmaal op het veld aangekomen blijkt de warming-up inderdaad al te zijn begonnen. Een dertigtal kinderen rent heen en weer en springt op en neer, alvorens in drie groepen uiteen te gaan onder leiding van één van de trainers van Peize in Beweging. Eén van hen is Merel Schippers, vierdejaars student sport en bewegen, die tijdens haar stage zorgt dat de pleinspelen en dinsdagmiddagactiviteiten goed verlopen. Zij is al twee jaar betrokken bij Peize in Beweging: ‘Ik kan mij hier goed ontwikkelen als persoon en leer leiding te geven aan een groep.’

Vanaf de zijlijn kijken Ronald Nijbanning en Jarnick Lourens, allebei eerstejaars sportkunde aan de Hanzehogeschool in Groningen, toe tijdens hun eerste stagedag. Zij zullen de komende tijd jonge trainers helpen om beter te worden. Naast hen staat Laurens Bloem, projectleider (‘maar wat is dat? Ik noem het lieve aanjager’)van Peize in Beweging. Hij vertelt dat de samenwerking met DSTV en de volleybalvereniging past bij de doelstellingen om sportverenigingen te ondersteunen en naschoolse activiteiten te organiseren om kinderen het huis uit te krijgen.

De activiteiten mogen dan in samenwerking met DSTV en de volleybalvereniging zijn georganiseerd, volleybal- of turnoefening zijn er nauwelijks te zien, op een enkele handstand tussendoor na. Dat komt doordat Peize in Beweging zich richt op veelzijdig bewegen volgens het zogenaamde ‘athletic skills model’. Daar heeft de Ongenode Gast nog nooit eerder van gehoord, maar het blijkt te gaan om alle grondvormen van bewegen – springen en landen, wenden en keren, evenwicht, reactievermogen.

En ja hoor, ondertussen springen kinderen inderdaad over horden, hinkelen ze om hun evenwicht te trainen en zigzaggen en draaien ze behendig met een bal om pionnen. Even verderop spelen kinderen ‘hoofd, schouders, knie, bal’, waarbij ze zo snel mogelijk een tennisbal moeten pakken wanneer het commando ‘bal’ tussendoor wordt gegeven. Ze worden gadegeslagen door een vijftal moeders, onder wie Marjon, die zich heeft ontfermd over het knuffelkonijn van haar kind. Naast haar staat Sun met een zonnebril op de neus te genieten in de zon. De moeders zijn blij dat hun kinderen eindelijk weer kunnen sporten, na wekenlang geen schoolgym en turnen. Alleen de volleybalvereniging trainde wel buiten.

Twee turntrainsters van DSTV zijn aanwezig om inspiratie op te doen. Aukje de Groot geeft normaal ouder- en kindlessen, peutergym en turnles aan basisschoolleerlingen in de groepen 4, 5 en 6. Omdat zij nu geen les kan geven, komt zij kijken wat er buiten wel mogelijk is. Met tweejarigen zal dat echter lastig worden, omdat ouders daarbij wel vrij essentieel zijn.

Haar collega Marjan van der Zee is turntrainsters bij de kleuters, groepen van de basisschool en de turnselectie. Ook zij kan tijdens de lockdown weinig doen met haar leerlingen. Buiten zijn alleen krachtoefeningen mogelijk, mar daarvoor was het de afgelopen tijd te koud. Van der Zee heeft haar leerlingen proberen bezig te houden met online oefeningen en een tocht met opdrachten voor de selectiegroep, maar de motivatie daarvoor is ook tanende. Ze verwacht eerlijk gezegd niet dat de samenwerking met Peize in Beweging nieuwe leden zal opleveren voor de turnvereniging. Er wordt immers niet geturnd. ‘Het is meer dat er iets wordt aangeboden voor de leden, zodat ze betrokken blijven.’

Dat neemt niet weg dat de kinderen veel plezier beleven aan het sporten. Wanneer de Ongenode Gast het sportveld weer verlaat, staat een nieuwe groep alweer in de startblokken voor een uurtje bewegen. Of dat ook zo zal zijn als het weer minder mooi is, dat valt nog te bezien.

Wat: Training Peize in Beweging, DSTV en volleybalvereniging Peize

Waar: Voetbalveld Peize

Wanneer: Dinsdag 2 maart