RODEN – Terwijl het KNMI code geel had afgekondigd vanwege de harde wind, was het in Roden afgelopen zaterdag code rood en groen. Het rood en groen van PvdA en GroenLinks welteverstaan, die de weersomstandigheden trotseerden en in hun waterdichte partijjassen op campagne gingen in Roden. De Ongenode Gast trok een regenjas en wandelschoenen aan en liep een ochtendje mee.

Bij aankomst op de parkeerplaats van Mensinge heeft al een aardig groepje vrijwilligers zich verzameld rondom de ‘caravan’ van Wietze de Wind, waarop met grote letters de naam van zijn partij staat aangegeven. ‘Ik noem het wel een caravan, maar eigenlijk is het gewoon een overdekte kar,’ zegt De Wind. Als provinciaal campagnecoördinator is hij deze weken continu op pad met de aanhanger, van Meppel tot Emmen en van Coevorden tot Roden. Eigenlijk zou De Wind vandaag naar Hoogeveen, Borger en Emmen gaan, maar hij besloot toch maar in Noordenveld te blijven – wel zo gezellig.

De Ongenode Gast ziet onder andere de raadsleden Pascalle de Vries en Anita van der Noord al staan. Ook de lokale PvdA-coryfeeën Anne Doornbos, Oeds Keizer en Jofien Brink zijn van de partij. Even later komt Tiemen Ensink het parkeerterrein opgereden met zijn auto en ook Bertus Jan Epema en zijn zoon Immo komen al aangelopen. Duofractie-wethouder Alex Wekema komt uiteraard op de fiets.

Vanuit zijn kofferbak deelt Reinier Bruil jasjes en tasjes van GroenLinks uit, om vervolgens uit te leggen wat de bedoeling is van het flyeren. Tijdens zijn verhaal rijdt een grijze bestelbus enthousiast toeterend voorbij. ‘Dat zijn onze fans,’ merkt Bruil droog op.

De campagne ziet er dit jaar anders uit dan in voorgaande jaren. Waar de PvdA normaliter altijd rozen uitdeelt, beperkt de partij zich nu tot zakjes rozenzaadjes (‘voor een mooie toekomst’). Ook wordt er dit jaar niet aangebeld, maar worden er slechts flyers in brievenbussen gedaan. Dat heeft wel tot voordeel dat de campagne minder tijdrovend is, wat niet onbelangrijk is met het onstuimige weer.

In groepjes van twee gaan de vrijwilligers de wijken van Roden in. Omdat de PvdA’ers de meerderheid vormen, trekken enkelen van hen een groen jack aan. Zo gaat Tiemen Ensink ineens als GroenLinkser over straat. ‘Daaraan zie je wel dat de samenwerking heel goed is,’ zegt Bertus Jan Epema later. ‘PvdA had ook kunnen zeggen: ‘Jullie zorgen maar dat jullie net zoveel vrijwilligers regelen als wij’, maar dat doen ze niet.’

De Ongenode Gast gaat op pad met Bertus Jan Epema en Alex Wekema. Het wordt een ‘trip down memory lane’ naar de wijk waar beide heren zijn opgegroeid. Overal komen de heren bekenden tegen en wijzen zij huizen aan waar schoolvrienden woonden. Epema wil graag naar de T. Zondagstraat, waar hij de eerste tien jaar van zijn leven heeft doorgebracht. ‘Daar keek ik vroeger altijd Studio Sport,’ wijst hij aan. Het is echter niet alleen jeugdsentiment dat de klok slaat deze ochtend. Er wordt ook serieus campagne gevoerd. Zo gaat het gesprek al snel over politiek, hoe kan het anders bij deze doorgewinterde politici. Onder andere Jesse Klaver, Lilianne Marijnissen, Wim Kok en kernenergie passeren de revue.

Halverwege de route barst een hagelbui los. ‘Wat dapper dat jullie op campagne gaan met dit weer,’ zegt een inwoner van de T. Zondagstraat. De partijen hebben er veel voor over om stemmen te winnen. Zo dapper is de Ongenode Gast niet en zij keert terug naar haar auto. Daar blijkt dat Wietze de Wind zijn PvdA-aanhanger inmiddels pontificaal voor het nieuwe stulpje van CDA-er Harm Holman heeft gezet. ‘Zo heeft hij een mooi uitzicht,’ lacht De Wind. Of het invloed heeft? De Ongenode Gast betwijfelt het.

