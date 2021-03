FOXWOLDE – Een belletje van bioboer Peter Oosterhof met de fotograaf van deze krant maakte dat de Ongenode Gast dinsdagmiddag op de boerderij in Foxwolde belandde. De geboorte van zo’n vijftig kalfjes was het onderwerp van gesprek. En als er iets is waar de Ongenode Gast dol op is, is het kletsen over koetjes en kalfjes. Een tikkie fris is het wel, maar de zon laat zich af en toe van haar beste kant zien, dus dat maakt een hoop goed. Een iets minder goed plan zijn de hagelwitte gympen van de Ongenode Gast. Maar wat kan het schelen. Eenmaal in de buitenlucht van Foxwolde en je waant je in een compleet andere wereld. De bevalling van Antje 369 was de kers op de taart.

Peter Oosterhof begroet de delegatie van de Krant allerhartelijkst. Hij loopt voorop naar de stallen waar de kalfjes staan. Werkelijk een schitterend gezicht. De kalfjes zijn, net als de Ongenode Gast, nieuwsgierig. De oudste is ongeveer vier weken, de jongste is maandag geboren, vertelt Oosterhof. Hun natte neuzen drukken ze door de tralies in de hoop iets lekkers te kunnen bemachtigen. Zo’n twintig meisjeskalfjes blijven uiteindelijk over, de jongentjes gaan na een dag of veertien naar een veehouderij die ze vetmest voor de slager. Normaal gesproken kalven de koeien een heel jaar rond op een gemiddelde boerderij. Zo niet bij die van Oosterhof. Daar gebeurt dat in een tijdsbestek van drie maanden, van half februari tot half mei. U raadt het: daar is over nagedacht. Vlak na het kalven geven de koeien de meeste melk en in de maanden april en mei is de kwaliteit van het gras optimaal. Het doel is om van gras melk te maken met zo weinig mogelijk stappen.

Oosterhof heeft een duidelijke visie met zijn bedrijf. De bioboer is overgestapt naar volledige kringlooplandbouw, werkt continu aan betere bodembiologie, waardoor de natuur zelf zorgt voor voedingsstoffen in het gras zonder dat er kunstmest nodig is. Mest rijdt hij zelf uit over het land. Gescheiden van de urine, zodat er geen ammoniak vrijkomt en dus geen stikstof, leert hij de Ongenode Gast. Het liefst doet –ie dat tijdens regenachtig weer, zodat de koeienpoep snel uitvloeit.

Van de kalfjes naar de koeien. Die staan in de grote stal die aan de boerderij vast zit. De koeien mogen even lekker huppelen in de wei. ‘Dat moet je zien’, roept Oosterhof. Zodra de boer het grote hek naar achter rolt volgt een oorverdovend geloei. Ze schijnen onmiddellijk door te hebben dat ze lekker mogen grazen. Binnen no time weten ze zich de weg naar de uitgang te verschaffen. Een stoet van honderdtwintig zwart-witte, rood-witte, bruine en grijze koeien rent in rap tempo richting het weiland achter de boerderij. Een enkele nieuwsgierige koe koekeloert in de lens van de fotograaf, een andere blijft pal voor de Ongenode Gast stilstaan. Peter Oosterhof haalt intussen zijn elektrische wagen, een soort golfkar, van stal. De Ongenode Gast en de fotograaf mogen aan boord van het kleine wagentje. Avontuurlijker wordt het niet op deze dinsdagmiddag. Ondertussen krijgen we een lesje biodiversiteit, vegetatie, kruidensamenstellingen, bodembeheer en over het nut van regenwormen in de grond. Die zijn er een hoop in het land van boer Oosterhof. Zoveel zelfs, dat beroemd wormenteller Jeroen Onrust er blij van werd. Wormen bepalen het rapportcijfer van het land, worden we gewaar. Ze zetten namelijk resten van plantaardig materiaal om in voedingsstoffen, vertelt Oosterhof. U snapt: daar worden koeien blij van. De liefde van de koe, gaat net als bij de meeste mannen, door de maag.

Na een sightseeingtripje langs de Rowolmer molen, het favoriete plaatje van de boer wanneer zijn koeien ervoor staan te grazen, sjezen we terug naar de boerderij. Oosterhof werpt een snelle blik in de stal waar koe Antje 369 op springen staat. Een grote doorzichtige ‘bal’ ligt onder de staart van de koe. Het zal toch niet? De fotograaf spot met zijn telelens de voorpoten van het kalfje. Niet veel later verschijnt ook zijn kop. Na tien minuten floept het hele dier eruit. Voor het allereerst in haar leven is de Ongenode Gast getuige van de geboorte van een kalfje! In plaats van beschuit met muisjes trakteert Peter Oosterhof op een voortreffelijk stukje kaas. Weidewolmer kaas, kaas van zijn eigen koeien. Veel mooier kan het niet.

Wat: Melkveehouderij Peter Oosterhof

Waar: Foxwolde

Wanneer: Dinsdagmiddag, 13:00 uur