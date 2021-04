PEIZE – De lente is ver te zoeken op deze laatste zaterdag van maart. De striemende regen, kou en hagel doen nog niet denken aan Pasen, maar toch is het komend weekend al zover. Daarom deelt Volksvermaken Peize (VVP) pakketten uit waarmee kinderen thuis een palmpasenstok kunnen maken. De Ongenode Gast helpt mee.

In de garage van VVP-bestuurslid Gert Bos aan de Hoofdstraat in Peize is het op zaterdagochtend voor tien uur al aardig druk. Bestuursleden Maurice van den Berg, Nico Beuving en Dolf Venhuizen zijn aanwezig, net als Sylvia Venema, die naar eigen zeggen ‘stage’ loopt bij Volksvermaken Peize. Uiteraard draagt iedereen keurig een mondkapje. Ook Harm Jan Danker, voorzitter van V.V. Peize, is erbij. Hij is getooid met een felblauw mondkapje van de voetbalclub: ‘Volksvermaken heeft geen mondkapjes, dus dan moet ik deze maar op.’ Even later komen ook VVP-voorzitter Richard Veurman en zijn vriendin Minke Namminga aanlopen. ‘Het is frisjes,’ zegt Veurman, terwijl hij in zijn handen wrijft. ‘Nog niet echt weer voor Pasen.’

Op de vloer van de garage liggen tientallen houten kruizen, kratten vol broodhaantjes van de bakker en plastic tasjes te wachten tot ze naar hun nieuwe eigenaar kunnen. VVP-bestuurslid Albert van Loenen laat zien wat de kinderen ontvangen. Behalve de houten kruizen en broodhaantjes zijn dat een palmtakje, een zakje snoep en een kleurplaat om de stok mee te versieren. ‘Met de auto gaan we langs de huizen om het uit te delen. Iedereen heeft een aantal adressen en een route gekregen,’ zegt Van Loenen. ‘Het is het tweede jaar dat we deze thuispakketten rondbrengen. We weten zelfs mensen te bereiken die niet lid zijn.’

Zo’n 200 knutselpakketten brengt Volksvermaken rond. Van Loenens collega-bestuurslid Rianne Mensinga coördineert de hele operatie. ‘We zijn heel blij met de respons. Normaal gesproken komen we altijd bij elkaar in het dorpshuis, dan zijn er zo’n 50 tot 60 deelnemers,’ aldus Mensinga. ‘Iedereen verveelt zich in coronatijd, dan is het leuk om thuis te knutselen.’ Richard Veurman vult aan: ‘Normaal gesproken doen we altijd een optocht vanuit de kerk. Dan houden we een praatje en vervolgens lopen we een rondje om de Hoprank en aanleunwoningen. Dat kan nu natuurlijk niet. Dan is het mooi dat dit kan.’ Veurman geeft aan dat de pakketten vorig jaar gratis waren voor iedereen, maar dat dit jaar toch besloten is om niet-leden een kleine bijdrage te laten betalen: ‘Anders heeft lidmaatschap van de VVP ook geen toegevoegde waarde meer.’

Ondertussen worden koffie, thee en gevulde koeken uitgedeeld aan de vrijwilligers. De hete drank wordt opvallend rustig gedronken – niemand lijkt haast te hebben om weer de auto in te stappen. Het is vooral gezellig om elkaar weer even te zien. Na de koffie is het toch echt tijd om de pakketten rond te brengen en langzaamaan zwermt iedereen in tweetallen uit over het dorp. ‘Kom op,’ spoort Ageeth Beuving haar echtgenoot aan. ‘Wij gaan ook.’

De Ongenode Gast stapt in de auto bij voorzitter Veurman om op weg te gaan naar de Oude Velddijk. Daar worden kinderen op drie adressen verblijd met een knutselpakket. Zij zijn er helemaal blij mee. ‘Moeten we ook iets betalen,’ wordt gevraagd door de bewoners van een nieuwbouwwoning, die nog niet zo lang in Peize wonen. ‘Nee hoor,’ antwoordt Veurman. ‘Jullie zijn lid, dus dan is het gratis.’ Eenmaal terug in de auto lacht Veurman: ‘Ik voel mij net Sinterklaas zo.’

Wat: Palmpasenpakketten uitdelen met Volksvermaken Peize

Waar: Peize

Wanneer: Zaterdag 27 maart