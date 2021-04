NIEUW-RODEN – Een traditioneel paasontbijt, eieren zoeken en nootjes schieten met de hele school en opa’s en oma’s zit er dit jaar niet in voor OBS De Poolster in Nieuw-Roden. Daarom bedacht de school een alternatief. Alle kinderen van de school beschilderden ‘happy eggs’, die zij vervolgens in een lange slinger rond de school legden. De Ongenode Gast draagt een steentje bij.

Bij aankomst bij De Poolster lijkt er van paaspret nog nauwelijks sprake. De laatste ouders rijden net het schoolterrein in hun bolides. De Ongenode Gast doet een mondkapje voor en stapt de school binnen, op zoek naar de activiteiten. Terwijl zij in alle rust een triageformulier voor corona invult komt directeur Bart van Bergen er aan: ‘We zijn aan de andere kant al bezig.’

Achter de school staat een grote groep kinderen al klaar met hun ‘happy eggs’, de paasvariant van de happy stones. Deze beschilderde stenen duiken tegenwoordig overal op en zijn bedoeld om de gelukkige vinder blij te maken. ‘Het idee was om de stenen aan een goed doel te schenken,’ zegt Van Bergen. ‘Maar er zijn veel kinderen die graag hun ei zelf willen houden. Daarom mogen de kinderen nu zelf kiezen. Een deel gaat naar de Noorderkroon en De Hullen, een ander deel wordt meegenomen naar huis.’

Een meisje in een rode jurk kijkt schichtig om zich heen. Terwijl Van Bergen uitlegt wat de bedoeling is, loopt ze snel terug de school in. ‘Die wil hem vast zelf houden,’ zegt een jongetje. Zijn vriendje laat zijn steen zien aan de Ongenode Gast. ‘Ik geef hem aan de oude mensen,’ zegt hij trots. Eén voor één leggen de kinderen de stenen op het pad. Dat blijkt soms lastig, want enkele eieren liggen op de kop. Snel worden ze nog even omgedraaid. Als bijna iedereen zijn of haar steen heeft neergelegd komt het meisje met de rode jurk terug. Als laatste voegt ook zij haar happy egg toe. Enthousiast springen de kinderen op en neer. ‘Zijn jullie paashaasjes,’ vraagt Van Bergen. De kinderen joelen instemmend, voordat ze al springend weer teruggaan naar de klas.

Na drie groepen begint er al een echte slinger van steentjes te ontstaan. Dat is nog maar het begin, want er volgen nog elf groepen. Of nee, nog tien, want één klas zit helaas in quarantaine. De leerlingen hebben digitaal les en kunnen aan het einde van de dag alleen via een scherm het eindresultaat van de happy eggs bekijken.

Groep 1d onder leiding van juf Gretha Smallenbroek staat in de startblokken met hun happy eggs. ‘Lief hè,’ zegt ze. ‘Maar er zijn wel heel veel die hun ei heel graag zelf willen houden,’ voegt ze er fluisterend aan toe. Eén jongetje twijfelt nog of hij zijn steen wel zal toevoegen aan de slinger. ‘We kunnen ze ook wel verstoppen,’ glundert hij even ondeugend, maar dat doet hij uiteindelijk toch maar niet.

Ondertussen komen leerlingen uit de hogere klassen het schoolplein op rennen met klemborden in de handen. ‘Zij doen een buitendictee,’ legt Van Bergen uit. ‘Overal aan de klimrekken, in struiken en bomen hangen gele papieren eieren met opdrachten die zij moeten uitvoeren.’

Even later komt ook groep 3 naar buiten. ‘Ik zal even vragen hoe lang ze denken dat de slinger uiteindelijk wordt,’ zegt Van Bergen. ‘Dat levert vaak mooie antwoorden op.’ De meningen daarover zijn verdeeld. Eén iemand denkt dat de slinger ‘wel om de héle school’ heen komt te liggen, terwijl een ander denkt dat hij ‘maar’ 20 meter lang wordt. In deze klas zijn opvallend veel gele eieren te bekennen. ‘Dat is toeval,’ zegt juf Paula Blaauw. ‘Het is natuurlijk wel een beetje de kleur van Pasen en we hebben het daar veel over gehad in de klas, dus misschien komt het daardoor.’ Als alle kinderen uit de klas hun happy eggs hebben neergelegd meet een jongetje het nog even na. ‘Hij is nu al 11 meter lang,’ roept hij. De Ongenode Gast weet genoeg – die 20 meter wordt ruimschoots gehaald.

Wat: Happy eggs bij OBS De Poolster

Waar: Nieuw-Roden

Wanneer: Donderdag 1 april