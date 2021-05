RODEN – De horeca-ondernemers hebben geluk. De zon straalt op de eerste dag dat de terrassen weer open mogen. Zonaanbidders, fietsers en kroegtijgers trekken er massaal op uit om in de buitenlucht bij de lokale horeca te genieten van een heerlijk kopje koffie, biertje of wijntje. De Ongenode Gast gaat op kroegentocht.

Bij Onder de Linde in Roden staat eigenaar Anton Hamstra op het terras te praten met vaste gasten Klaas en Ellis Kruiswijk. ‘We moesten even een biertje,’ zegt Ellis. ‘Niet meteen om 12 uur hoor, maar het moest wel even. Het is nu mooi weer.’ Hamstra is blij dat de terrassen weer open mogen, ‘zeker op zo’n dag. Mensen zijn er ook aan toe.’ Hij had geluk, want zijn bestellingen waren om 11 uur ’s ochtends binnen – precies op tijd om het terras om 12.00 uur te openen. ‘Toen waren er meteen een boel mensen die kwamen lunchen. Nu is het te hopen dat de horeca open blijft, want het wordt nog wel spannend als de coronasteun straks stopt.’

Ook Cor en Corrie Tolhuis uit Peize genieten van een biertje op het terras bij Onder de Linde. ‘Het mag weer, dus we zeiden: we gaan toch even naar het terras. We gaan zo ook nog naar Ensing in Peize,’ zegt Corrie. ‘We moeten toch de horeca even steunen,’ vult Cor aan.

‘Er is eindelijk weer drukte in het dorp,’ zeggen Anna en Pedro Gils uit Roden. ‘Het leeft weer. Het is zo’n verschil als er niks open is. Het is gelijk gezellig als de terrassen vol zitten.’

Op het terras van Italia geniet Arnold de Meijer uit Boerakker van een kopje koffie. ‘Wij komen hier regelmatig om koffie te drinken en een ijsje te eten,’ zegt hij. ‘We hadden onszelf beloofd: zodra het weer kan zijn we er.’

Net als Anton Hamstra is ook Marco Geuken van Italia blij met de heropening van de terrassen. ‘Mensen willen vertier. Dat is ook goed voor geest en lichaam,’ zegt hij. ‘We zijn ook blij met de gemeente, waardoor we het terras weer konden uitbreiden.’ Meer tijd om te praten is er niet, want Geuken moet snel weer verder om de vele gasten te bedienen.

Verderop zit Geertruida Verschuure te sippen van de witte wijn. ‘Ik ben hier kind aan huis,’ zegt ze. ‘Ik kwam hier altijd samen met mijn man en ik heb er echt naar uitgekeken om hier weer naartoe te kunnen.’ Verschuures man is onlangs overleden, maar ze heeft haar buurvrouw Aukje Buirma meegenomen. ‘Als mijn buurvrouw mij niet had gevraagd was ik niet gegaan. Dat komt vanzelf weer een keertje, dacht ik. Maar ik heb er geen spijt van, het is heerlijk.’

Mevrouw van Spronsen komt langs gelopen. ‘’t kan weer,’ merkt zij blij op tegen Verschuure. ‘Ik zat hier al om 12.00 uur aan de koffie. Nu gaan we nog een keer, voor een borrel. Het kan nu nog, want morgen slaat het weer om.’

Vaste gast is ook mevrouw Reinders uit Roden. Met haar rollator loopt ze iedere dag een rondje, met een pauze op het terras. ‘Dit is mijn plekkie,’ zegt ze. ‘Ik ben blij dat het terras weer open is, want nu kan ik mooi alles weer overzien.’ Zij deelt een tafeltje met haar generatiegenoot meneer Vonk, die met smaak van zijn portie bitterballen eet. Hij is geboren en getogen in Roden: ‘Als ik hier zit kijk ik precies uit op de kerk en mijn vroegere school. Daar geniet ik van.’

Ook bij het Wapen van Drenthe zijn ze in hun nopjes met de eerste terrasdag. ‘Het is een heel leuke dag,’ zegt Bart de Vries. ‘Het voelt een beetje als een evenement. Ik weet niet of mensen vrij hebben genomen, maar het is wel echt druk. We moeten het er vandaag wel van nemen, want hierna wordt het weer slecht weer. Nu maar hopen dat we open mogen blijven, en dat we niet weer terug naar af gaan.’

Jeroen Luimers en Robin Crapanzano genieten van een biertje en snacks. Normaal zaten ze op vrijdagmiddag vaak op het terras, maar nu hebben ze er een woensdagmiddagborrel na het werk van gemaakt. ‘Dat bevalt goed,’ zegt Luimers. ‘Na tijden dicht te zijn geweest is het echt genieten.’

Jan uit Eelde is met het mooie weer naar Roden gefietst. ‘We maken er graag gebruik van nu het kan,’ zegt hij. ‘Iedereen snakt naar meer vrijheid, maar ik hoop wel dat de versoepelingen niet te snel zijn gekomen.’

Wat: Heropening terrassen

Waar: Roden

Wanneer: woensdag 28 april