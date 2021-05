MARUM – Met het EK voetbal in aantocht bedacht de KNVB de ‘Oranje festivals’ om clubs te helpen bij het werven van nieuwe leden. SV Marum maakte hier dankbaar gebruik van. Vrijdag 14 mei vond het eerste Oranje festival plaats. De Ongenode Gast nam een kijkje bij de verrichtingen van de kabouters.

Kabouters? Ja, zo noemen ze bij SV Marum de jongste jeugd van vier en vijf jaar oud. Als de Ongenode Gast sportpark De Holten betreedt is de warming-up al begonnen. Tijdens kettingtikkertje rennen de kleuters kris-kras door elkaar, terwijl de ketting steeds langer wordt en aan alle kanten wordt uitgerekt. Adrie Oosterhof van de jeugdcommissie kijkt er tevreden naar. ‘Die allerkleinsten zijn het allerleukst,’ zegt ze. ‘Ze zijn zo enthousiast.’

Samen met de jeugdactiviteitencommissie en de toernooicommissie heeft Oosterhofs commissie het oranje festival georganiseerd. ‘In april organiseerden we iedere week open trainingen,’ vertelt Oosterhof. ‘Dit is de afsluiting daarvan. Het leuke is ook dat de jongelui van de club ook helpen bij de warming-up en de activiteiten. Dat zijn toch de trainers van de toekomst.’

Van een afstandje kijkt Roelf van der Meulen toe. Ook hij is lid van de jeugdcommissie en is vandaag naar eigen zeggen ‘manusje van alles’. Tijdens de open trainingsmaand in april is ook Van der Meulens dochter lid geworden, waardoor nu alle drie zijn kinderen bij SV Marum voetballen. ‘Volgens mij hebben we wel twintig nieuwe leden gekregen dankzij de open maand,’ aldus Van der Meulen. ‘Daar heeft Adrie ook veel voor gedaan, dat mag ook wel gezegd worden.’

Harm Brakels van de toernooicommissie geeft aan dat het Oranje festival een activiteit is van de hele club. ‘We hebben dit echt met zijn allen gedaan.’ De toernooicommissie is normaal altijd op zoek naar toernooien waaraan de teams mee kunnen doen, maar die zijn er momenteel om welbekende redenen niet. ‘De KNVB stimuleert clubs om oranje festivals te organiseren en wij wilden iets doen voor de jeugd, daarom hebben we dit georganiseerd.’ Na de spelletjes voor de kabouters zijn er nog toernooitjes voor de jeugd onder zeven tot de jeugd onder dertien.

Er rent een jongetje voorbij, dat te laat is voor het festival. Marleen Dekker kan nog net roepen dat hij in team ‘Ryan Babel’ zit, maar of hij het heeft gehoord is nog maar de vraag – hij trapt al een balletje in de pannakooi. Dekker is lid van de jeugdactiviteitencommissie, die onder andere de spelletjes voor de kabouters heeft bedacht. ‘De kleinste kinderen hebben een lage spanningsboog,’ vertelt ze. ‘Daarom hebben we voor hen vooral leuke spelletjes bedacht.’ De kabouters maken een Chinese muur, slalommen met een bal tussen pionnen door, schieten op doel, trappen pionnen om en leggen een parcours af in wedstrijdvorm. De Ongenode Gast bespeurt zelfs al enige kunstjes en schijnbewegingen.

Trots kijken ouders Arjen en Marlies Oosterhuis naar de verrichtingen van hun oudste zoon in team Frenkie de Jong. Hij is nog niet lid van SV Marum, maar heeft in april wel meegedaan aan de open trainingen. Of hij het leuk vindt? ‘Dat is nog een beetje twijfelachtig,’ geeft Arjen aan. ‘Soms wel en soms ook niet.’ Naast de familie Oosterhuis zit Maaike, wiens vijfjarige zoontje al langer voetbalt. ‘Hij is begonnen toen hij bijna vier was. Zijn moeder en grote zus voetballen ook, dus hij kon ook niet wachten om te beginnen. Zo kan hij zijn energie ook kwijt.’

Iets verderop kijkt Jetske naar de voetbalkunsten van haar zoontje Stijn in team Memphis. Ondertussen maakt dochter Jente koprollen op de omheining, die dienst doet als rekstok. ‘Zij wil ook wel graag op voetbal, maar ze moet eerst nog wat groter worden,’ zegt haar moeder, gevolgd door de vraag: ‘Of wil je liever op dansles?’ Jente knikt bevestigend. ‘En morgen is het weer voetbal,’ lacht Jetske.

De trainers die de warming-up begeleidden lopen al naar het andere veld om vast een balletje te trappen met de volgende lichting voetballers. De dertienjarigen Damiq, Willemijn en Belle zijn net te oud om zelf mee te doen met het oranje festival, maar vrijwilliger zijn biedt een mooi alternatief. ‘Ik vind het wel jammer,’ zegt Damiq. ‘Ik wilde zelf ook wel meedoen, maar het is ook wel leuk om de kinderen te helpen.’ Ook Willemijn vind het leuk om bij de kabouters te helpen. ‘Ze zijn heel open,’ zegt ze. ‘In de lockdown is zo weinig te doen, dan is het wel leuk als je weer wat mag.’

Wat: Oranje festival

Waar: SV Marum

Wanneer: Vrijdag 14 mei