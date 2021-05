RODEN – Binnensporters hebben er lang op moeten wachten, maar op woensdag 19 mei is het dan eindelijk zo ver. De fitnesscentra en binnenzwembaden mogen weer open. Op naar De Hullen voor een duik in het water.

Als de Ongenode Gast aankomt in het sportcentrum staat er zowaar al een rij voor de balie. Anja, Sonja en Maarten trappelen van ongeduld om het zwembad te betreden. Al twee jaar lang zwemmen zij iedere woensdag in De Hullen. ‘Het mag weer,’ jubelt Anja blij. ‘Het is zo belangrijk om goed voor je lichaam te zorgen.’

In het zwembad staat badjuffrouw Gina Boonstra de badgasten al op te wachten. Als ze vraagt hoe het gaat, antwoordt Anja: ‘Ik heb er niet van geslapen, zo zenuwachtig was ik.’ De koudwatervrees verdwijnt als sneeuw voor de zon wanneer ze het bad betreedt. Als een visje in het water bewegen Anja en haar kompanen zich door het bad.

Voorlopig mogen de badgasten alleen baantjes zwemmen. Recreatief zwemmen en groepslessen mogen nog niet en ook zijn maar twintig mensen toegestaan in De Hullen, zodat de zwemmers voldoende afstand kunnen houden. ‘Maar mensen moeten gewoon komen,’ zegt Gina. ‘Vanochtend hadden we al een grote groep vroege vogels en ook steeds meer jongeren en thuiswerkers weten ons te vinden.’ Na de zwemlessen, waar veel animo voor is, beginnen ook de duikvereniging en de zwemclub weer met trainen. Gina hoopt dat binnenkort ook weer wat meer mogelijk is op het gebied van recreatief zwemmen en dat de zwemvierdaagse deze herfst dit jaar door kan gaan. ‘Ik merk dat mensen het echt hebben gemist om te kunnen zwemmen. Ze worden ook stijf van thuis zitten. Zwemmen is heel goed voor je, omdat je dan je hele lichaam gebruikt.’

Even verderop trekt Marleen haar baantjes in het 25-meterbad. ‘Ik heb vroeger veel gezwommen en miste het zwemmen best wel,’ vertelt zij. ‘Ik ben veertig kilo afgevallen en wil nu nog een paar laatste kilo’s kwijt en conditie opbouwen.’ Normaal doet Marleen aan hardlopen en traint ze voor de 4 Mijl van Groningen, maar toen ze hoorde dat de zwembaden weer opengingen wilde ze wel weer een poging in het water wagen. ‘Ik vind het heerlijk,’ zegt ze, zichtbaar genietend.

In de snelle baan oefenen Erik-Jan en Renske Thalen hun borstcrawl. Met hun gestroomlijnde badmutsen en zwembrillen zien ze er professioneel uit. Ze blijken te trainen voor de triatlon in Almere, die hopelijk later dit jaar doorgaat. ‘We hadden het geluk dat we wel konden hardlopen en fietsen,’ zegt Erik-Jan. Zelf zwemt hij al een tijdje in het buitenbad van Vries. ‘Maar we dachten wel: als het weer binnen mag, gaan we snel weer in De Hullen zwemmen,’ zegt Renske, die opgelucht is dat ze even kan pauzeren tijdens het gesprek. ‘Ik ben echt blij dat het weer kan,’ geeft Erik-Jan aan. ‘Maar omdat ik al in Vries zwom, miste ik het nu minder dan de vorige keer. Donderdag kunnen we ook weer naar de zwemclub. Daar zie ik wel heel erg naar uit.’

Iets minder snel, maar niet minder blij is Leo de Jong. Voor de lockdown zwom hij ongeveer drie keer in de week in De Hullen. ‘Ik heb het nodig,’ zegt hij. ‘Ik word een dagje ouder en moet in beweging blijven.’ Door het bos wandelt hij van zijn huis naar het zwembad. ‘Dan ga ik zwemmen en vervolgens loop ik weer naar huis. Dan heb ik mijn beweging weer gehad.’ Toen De Hullen was gesloten wandelde De Jong ook wel, maar hij vond er weinig aan: ‘Het was lopen zonder doel. Ik ben blij dat ik weer kan zwemmen,’ zegt hij en hij zwemt weer verder.

Niet alleen in het 25-meterbad genieten badgasten van een duik in het warme water. In het kleuterbad spetteren Annemarie Pranger en haar één jaar oude zoontje Tom lekker in het rond. ‘Ik las vorige week dat de zwembaden weer open gingen en heb maandag meteen gebeld om een afspraak te maken.’ Het is zeker niet de eerste keer dat Tom in het zwembad ronddobbert. ‘Vanaf acht maanden zijn we al begonnen. Hij vindt het heerlijk in het water en vind het ook belangrijk voor de ontwikkeling, het plezier en het watervrij worden,’ zegt Annemarie. Ze vindt het fijn om met haar zoontje te zwemmen, maar zelf wil ze ook wel weer baantjes zwemmen. ‘Maar nu niet, want dat kan niet met hem.’

Schoonmaker en medewerkers van de technische dienst Harry Wolf is ondertussen aan het werk rondom het bad. ‘Ik ben blij dat er weer gezwommen mag worden,’ zegt ook hij. ‘Het was akelig stil tijdens de lockdown. Nu kunnen we weer vol aan de slag.’

Wat: Heropening binnenzwembaden

Waar: De Hullen

Wanneer: woensdag 19 mei