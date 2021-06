LEEK – Na een jaar lang vol digitale lessen en halve klassen mogen leerlingen van de Lindenborg deze weken eindelijk weer eens naar buiten. Tijdens de cultuurdagen op het terrein van Museum Nienoord kunnen zij hun creativiteit kwijt in workshops van gerenommeerde kunstenaars. De Ongenode Gast bewondert de kunstzinnige uitspattingen.

De weergoden zijn de cultuurdagen goed gezind, want het blijft droog op deze woensdagmiddag. Zelfs de zon laat zich nog even zien. Op het museumterrein staan grote partytenten, waar groepjes leerlingen in de weer zijn met verf, kwasten, karton, duct tape en mozaïek. Kunstenaar Fokko Rijkens werkt met de leerlingen aan een panorama van de borg Nienoord in monochrome kleuren. Met sponzen, afwasborstels en kwasten schilderen zij deze middag het entreegebouw van Nienoord. ‘Het is uiteindelijk de bedoeling om de hele borg in een cirkel te maken,’ legt Rijkens uit. ‘Daaromheen komt nog een ring waarop het landschap centraal staat.’ Niet alleen het panorama wordt overigens geschilderd, ook de tafel krijgt een likje grijs van Jesse, Wouter en Lucas. Zij houden even pauze. ‘Ik ben mijn concentratie een beetje kwijt,’ geeft Lucas toe. Toch zijn de jongens wel positief over de cultuurdagen. ‘Het is heel goed georganiseerd,’ zeggen zij.

Ook Neele Venekamp vind de cultuurdagen ‘leuk’ georganiseerd. Zij werkt aan een mozaïek, geïnspireerd op de schelpengrot van Nienoord. Debora Westra en Willemijn Wittebrood begeleiden deze workshop. ‘Het begint met de mythe van de schelpengrot,’ vertelt Debora. ‘Aan de hand daarvan kunnen de leerlingen een eigen mythe bedenken. Dat varieert van een monster van Loch Ness tot Nike Jordans waarmee je kunt vliegen.’ Tim Weis maakt inderdaad een monster van Loch Ness, maar hij blijkt één van de weinigen die een mythe creëert. ‘Ik maak geen speciaal mozaïek,’ geeft Marianka van der Heide toe. ‘We moesten iets met een mythe, maar dat doen we niet.’ Iets verderop beplakken Rowen, Iris en Bianca schatkistjes met glas en schelpen. ’s Ochtends hebben zij al aan het panorama gewerkt. ‘Ik vind allebei leuk,’ zegt Rowen. ‘Het zijn twee heel verschillende activiteiten. Het panorama maakten we met zijn allen, terwijl dit preciezer en zelfstandiger is.’ Iris vult aan: ‘Je leert toch weer andere dingen hierdoor.’

Naast de mozaïektent staat een grote kartonnen drakenkop, die door Debora en Willemijn wordt beplakt met steentjes. De kop is gemaakt door de leerlingen die naast het Rijtuigenmuseum sculpturen van karton en duct tape maken onder leiding van kunstenaar Quentley Barbara. Zijn werk was eerder onder andere te zien in Museum Beelden aan Zee, het HEM en Museum Rijswijk. ‘Normaal maak ik autobiografische portretten van mijn familie en vrienden in karton en duct tape,’ vertelt hij. ‘Nu ben ik uitgenodigd door Jeffrey Linker om met de leerlingen kunstwerken te maken geïnspireerd op het verhaal van de ridder en de draak in het logo van Leek. Ik vind het leuk om met leerlingen te werken. Het is iedere keer weer anders.’ In twee en een half uur maken zestien leerlingen in twee groepen één sculptuur. Daarbij mogen de leerlingen hun fantasie de vrije loop laten. Zo maken Marissa, Iris, Annelies en Mathilda een helm die ook dienst doet als huis. De openingen voor de mond en ogen kunnen ook als ramen of deur worden gebruikt. ‘Dit is echt wel leuk,’ zegt Marissa. ‘We hebben het best druk met school, dus dan is het wel fijn dat we dit ook kunnen doen.’ Tobias, Niels en Damian zijn juist bezig met een boot. De jongens zijn positief verrast door de workshops: ‘We hadden het minder leuk verwacht.’ Docent Jeffrey Linker is blij met deze reactie: ‘Dat is al winst.’

In de balzaal van Nienoord werkt kunstenaar Jannes Kleiker met leerlingen aan zelfportretten. Kleiker is gefascineerd door de werking van de hersenen en hoe mensen creatiever kunnen leren denken. Dat vormt het uitgangspunt voor zijn workshop, waarbij de leerlingen zelfportretten schilderen. ‘Ik hoop dat leerlingen hierdoor leren om vrij te werken,’ geeft Kleiker aan. Karlijn vind de workshop leuk. ‘Het is beter dan alleen maar op school zitten,’ zegt zij. ’s Ochtends hebben zij en haar klasgenoten aan een mozaïek gewerkt. ‘Dat vond ik wel leuker,’ zegt Bram. ‘Dan zie je langzamerhand iets ontstaan.’

Directeur Geert Pruiksma van Nienoord neemt ook een kijkje bij de creaties van de leerlingen in de balzaal. ‘Hier les hebben stimuleert de interactie, die de leerlingen missen tijdens digitale lessen,’ aldus Pruiksma. De directeur droomt al hardop van een verlenging of vervolg van de cultuurdagen. ‘Er zijn nu al ouders die bellen om te vragen of hun kind ook mee kan doen.’

Wat: Cultuurdagen de Borgen

Waar: Museum Nienoord

Wanneer: woensdag 26 mei