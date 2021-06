NIEUW-RODEN – ‘Zaterdag was de mooiste dag van de week, en je wist als je naar je vriendjes keek: hier gaan ze heel wat beleven.’ De songtekst van All Stars komt zomaar op in het hoofd van de Ongenode Gast, terwijl zij het sportcomplex van vv Nieuw-Roden betreedt. Op het veld staan al zo’n zeventig kinderen klaar voor de warming-up van de Nationale Voetbaldag van de KNVB, die de voetbalclub dit jaar voor de eerste keer organiseert. De Ongenode Gast wil dit voetbalspektakel natuurlijk niet missen en neemt een kijkje.

Op het terras bij de kantine van de voetbalclub komt de Ongenode Gast Sander Drent – bekend van het DreamTeam van Nieuw-Roden – tegen. Hij is vandaag vrijwilliger bij het gatenschieten. Ondertussen rent Jan Warners voorbij. ´Hij kan het niet meer bijbenen,´ lacht Drent. Bestuurslid Marcel van Duinen probeert uit te leggen wat vandaag de bedoeling is tijdens de Voetbaldag, maar hij wordt daarbij overstemd door de stem van Warners die keihard door de luidsprekers galmt. Als het even stil is, vertelt hij wat de kinderen gaan doen: ‘Het zijn gewoon leuke spelletjes, zoals voetbaldarten, twee tegen twee, vier tegen vier, in gatenschieten, penalty schieten en een snelheidsmeter. Maar ik help vandaag alleen. Jan is de organisator, het is echt zijn ding.’

Het is de eerste keer dat vv Nieuw-Roden de Nationale Voetbaldag organiseert, maar of de KNVB dit vaker doet? ‘Dat weet ik eigenlijk niet,’ antwoordt vrijwilliger Arie Schnater. Daarvoor moet de Ongenode Gast bij iemand van de KNVB zijn, die ook aanwezig is in Nieuw-Roden. Het gaat om Luc van Dijk, die projecten en evenementen van de KNVB organiseert en begeleidt. Vaak doet hij dat in Zeist, maar wanneer verenigingen daar om vragen ook op locatie. Hij is voor het eerst in het hoge Noorden en is onder de indruk: ‘Ik ben echt verbaasd over de inzet van de vrijwilligers. Ze stonden vanochtend vroeg te trappelen van ongeduld toen ik aankwam, dat heb ik nog nooit eerder zo meegemaakt. De mensen hier doen het echt samen.’

Jan Warners beaamt dat. ‘Het is mooi dat we iets voor de kinderen kunnen doen,’ zegt hij. ‘Toen corona begon was dat een drama, dus zodra het weer mocht zijn we activiteiten voor de jeugd gaan organiseren voor kinderen.’ Ook ‘FC de Peuters’ is erbij betrokken, die trainen elke zaterdag van 10.00 tot 11.00 uur op een ander veld. Warners: ‘Iedereen mag meedoen.’

Van Dijk reageert: ‘Jullie vinden dat heel vanzelfsprekend, maar dat zie je bijna nooit. Het is echt bijzonder. Hier zie je bijvoorbeeld ook een vrijwilliger van 21 jaar. Zo iemand zou in de Randstad veel liever op het strand liggen of de stad ingaan. Daar gaat iedereen veel meer voor zijn eigen succes.’ Dat compliment kan vv Nieuw-Roden maar mooi in zijn zak steken!

Ondertussen wordt bij het voetbaldarten fanatiek met een bal met klittenband op een enorm opblaasbaar dartbord geschoten door kinderen met shirts van Oranje, Messi en FC Groningen. Vrijwilliger Hans Schulten houdt de score bij. ‘De kinderen mogen ieder drie keer schieten, en dan tellen we de scores bij elkaar op,’ vertelt hij. ‘Het is mooi dat dit weer kan.’ Robin is deze ronde de winnaar. ‘Ik vind het wel leuk,’ zegt hij blij. ‘Hij is kapot goed,’ lacht Stephan. ‘Robin Hood schiet met pijl en bal.’

Naast het voetbaldarten staat een opblaasbare pannakooi, waar kinderen wedstrijdjes van één tegen één spelen. Jan Ottema staat erbij als vrijwilliger: ‘Ik zou eigenlijk niet helpen, maar er stond hier niemand. Toen ben ik maar ingevallen.’ Hij gaat altijd met zijn zoon mee als die voetbalt. Zoon Nathaniël komt er net aan. Hij was bij het voetbaldarten, waar hij maar liefst 32 punten scoorde: ‘Ik vind het wel leuk.’

Bij de snelheidsmeter staat Ton Kooiker de stand bij te houden. ‘Het record staat nu op 104, maar dat was nog maar in de eerste ronde.’ In de tweede groep worden iets lagere snelheden gemeten, tussen de zestig en tachtig kilometer per uur.

Even verderop gaat het er fanatiek aan toe bij het gatenschieten. Spannend is het ook, want Liam (in het shirt van Frenkie de Jong) en Figo (zoals de Portugese voetballer, maar in het shirt van Donny van de Beek) gaan gelijk aan kop met honderd punten. ‘Jaaaa, we hebben gewonnen,’ jubelen zij als de ronde voorbij is. Mark komt er ook bij staan. Hij heeft iets minder gescoord, maar dat geeft niet: ‘Ik ben eigenlijk verdediger, maar dit vind ik ook wel leuk.’ Ook Danny is blij dat hij weer mag voetballen: ‘Ik vind het erg leuk.’

Langs de lijn staan voetbalmoeders Anita Vegelin, Laura Wielsma en Alicia van Bleek hun kinderen aan te moedigen. ‘Het is mooi dat dit weer kan,’ zeggen ze allemaal. Ondertussen is om 11.00 uur ook de fietstocht van start gegaan, die is uitgezet door Dick Bathoorn. Van heinde en verre komen de fietsers om 25 kilometer lang opdrachten te doen en van de Drentse natuur te genieten. De Ongenode Gast overweegt nog even om ook mee te doen, maar vindt de wind toch nog iets te hard en te koud. Toch maar weer terug naar huis.

Wat: Nationale Voetbaldag

Waar: voetbalvelden vv Nieuw-Roden

Wanneer: zaterdag 12 juni