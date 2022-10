(On)genode Gast

Wat: Opening Beweegpark Roderveld

Wanneer: zaterdag 15 oktober

Hoe Laat: 15.00 uur

RODEN – Het was jammer dat het om 15. 00 uur enigszins miezerde. Ondanks dat de regen gestadig uit de lucht viel merkte de Ongenode Gast tevreden op dat de opkomst beslist goed te noemen mocht zijn. Gewapend met paraplu’s en capuchons kon gerust geconcludeerd worden dat de buurt er zin in had. Zo’n 50 belangstellenden hadden zich rondom de speeltoestellen van het Beweegparkje bij de kruising van de fietspaden achter Dorth, Nijenrode en Hofwijck genesteld om de opening bij te wonen. Wethouder Alex Wekema knipte samen met de jeugdige Anouk Liewes het lint ter opening door. Alex Wekema roemde het initiatief en gaf aan dat geld vooral uit het Dorpenfonds van de gemeente kwam.

Een woord van dank was er voor initiator Henriëtte van Essen die helaas door corona geveld de festiviteiten moest missen. Gelukkig nam man Gert van Essen de honneurs met verve waar. Hij was er vroeg bij om met een aantal vlaggetjes de openingshandelingen feestelijk op te leuken. ‘Ik heb het gehele proces van dicht bij mee gemaakt. Ooit zagen we in De Krant een verhaal over het Beweegpark in Peize. Henriette heeft dit opgepakt en dat hebben we geweten. We zijn blij dat het nu zover is.’ Vriendin van Henriette is Marja Bootsman. ‘Dit parkje leeft, dat vind ik helemaal leuk. Eerder gebeurde hier niks en lag het er troosteloos bij. Mooi is ook dat deze activiteiten mensen verbinden. Je ontmoet elkaar en krijgt contacten.’

Hennie Wiltjer staat met kleindochter Lisette van 4 jaar te genieten van de middag. ‘Ik woon aan de Dorth en ga zeker meedoen met het programma dat wordt aangeboden. Ik heb onlangs een nieuwe heup gekregen en loop nu nog tijdelijk met een rollator. Die hoop ik volgende week de deur uit te kunnen doen.’ Er zijn meer bewoners uit de buurt. Geesje Karsijns: ‘Dit is een hele mooie plek. Ik vind dit een geweldig initiatief. Ik ga hier zeker gebruik van maken. Ik ben veel buiten en wandel graag. Het mooie is dat dit parkje er altijd is om er gebruik van te maken. Niet iedereen kan een sportschool betalen en dan is dit een mooi alternatief.’ Wouter Meertens is sportcoach van Welzijn in Noordenveld. Ook WiN heeft zich ingezet voor de realisatie van het parkje dat een aantal toestellen kent en 1 multifunctioneel toestel met verschillende mogelijkheden om te sporten en te bewegen. Sportief als altijd geeft hij uitleg aan iedereen die mee wil doen aan het programma. ‘Dat is een wekelijkse training op de vrijdagochtend van 11.00 tot 12.00 uur. Dit met begeleiding van Keeke van Reijendam. Dankzij een subsidie is de deelname hieraan gratis.’ Aanmelden kan bij hem of via beweegpark@rodenfitengezond.nl. Het beheer van het terrein is in handen van Sietze Plazier. ‘We hebben in deze wijk te maken met wateroverlast en het was nog wel even zoeken waar we terecht konden. Dit is de beste locatie. Er komen nog bomen bij, enkele groenblijvers en weidebloemen. Dit zou op meer plekken moeten gebeuren. Het past prima in de buurt en iedereen heeft er wat aan.’ Rob Meeng was hier ooit buurtbewoner en woont nu in wijk de Hofsteden. Hij maakt de opening mee. ‘Vroeger heb ik hierachter gewoond en speelde met de kinderen op het basketbalveldje. De laatste jaren werd het nauwelijks gebruikt. Ik zou graag willen dat ook in onze wijk een Beweegpark komt. We hebben hiervoor al contacten gelegd met de gemeente, dus wie weet hebben we binnenkort weer een openingsfeestje.’

Wie even aan de regen wil ontsnappen deze middag kan terecht onder de luifel van de aanwezige FoodTruck met koffie en een hapje. Daar ontmoeten we ook Otto Huisman. Hij is als voorzitter van Roden Fit en Gezond deze middag op zijn best. ‘De plek van het Beweegpark is ideaal. Eerder lag hier een veldje te verpauperen. Nu is er weer een goed invulling voor. We hebben veel geldschieters gehad die we allemaal benoemen op een bord dat we hier gaan plaatsen. Uiteraard ook de gemeente Noordenveld, want die heeft de grootste hap geld betaald.’ Na de mooie openingswoorden geeft buurtbewoner Frank zich op als vrijwilliger. Hij maakt samen met Keeke van Reijendam een ronde. Met hem worden alle toestellen uitgeprobeerd. Er is applaus en zo hoort het ook. ‘We gaan los,’ klink het nog hard op. Tot vrijdag 11.00 uur! Roden heeft er weer wat moois bijgekregen.