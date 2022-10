(On)genode Gast

Wat: Spektakeltocht Norg

Wanneer: zondag 23 oktober

Tijd: 9.30 – 16.00 uur

NORG – Wanneer de Ongenode Gast al vroeg in de ochtend het Bewegingscentrum binnenwandelt komt hij oog in oog te staan met Princes Fiona uit de filmserie Shrek. Al snel wordt hem duidelijk, ‘hier is wat aan de hand’.

De Spektakeltocht is dan al enige tijd aan de gang en de hal staat vol kinderen die de sprookjesroute willen lopen. Verkleed als ridders en prinsessen, als spiderman of gewoon als zichzelf, krijgen ze een hartelijk welkom van Froukje van der Wal. Als eigenaar van het Bewegingscentrum speelt zij haar rol als Fiona met verve. Wat zie jij er mooi uit als prinses. Fantastisch dat je meedoet. Dat ridderpak staat je geweldig stoer. Van Froukje krijgt iedereen een hartelijke begroeting. ‘Wat een mooie binnenkomer, ’roept een moeder. En zo is het maar net.

De Spektakeltocht kende dit jaar een drietal routes. Een Sprookjestocht, de Kunst & Cultuurroute en de Proef en Beleeftocht. Afien Auwema van Beweegdorp Norg en Sacha Kraan van Welzijn in Noordenveld als cultuurcoach stonden mede borg voor de organisatie van het wandelevenement. ‘Dit keer doen 450 deelnemers mee,’ zegt Tootje Surie. Zij doet de inschrijving en houdt de aantallen bij. Het zijn er meer dan ooit en dat stemt de organisatie tevreden. Ook Afien kijkt tevreden rond. ‘Alles loopt gesmeerd, dat is precies wat je wil,’ zegt zij. De deelnemende kunstenaars aan de cultuurroute krijgen bezoek van Sacha en buurtwerker Koen Hulshof van WiN. Als iedereen op zijn plek is kan ook deze route, met ruim 90 deelnemers van start gaan.

Moeder Daphne Bakema uit Norg heeft zichzelf verkleed als de oma van Roodkapje. Dochter Iris van 4 jaar is verkleed als prinses Elza en ook hond Bowie is mee. Als wolf dan wel te verstaan. ‘Ik heb rondom de ogen van Iris een mooie vlinder getekend. Toen we hoorden van deze Sprookjestocht zijn we helemaal losgegaan, gewoon omdat het leuk is.’

Heidi en Gerrit van der Laan komen uit Smilde. Beiden zijn vrijwilliger op de Dierenambulance in Drenthe. Heide al 20 en Gerrit al 18 jaar. ‘Al rijdend zagen we borden over deze Spektakeltocht langs de weg staan. Dus wij op google kijken wat dat was en nu zijn we hier. Wij hebben de Kunst & Cultuurroute gelopen en vooral genoten van het schilderwerk bij Olga Talsma. Een prachtig idee om samen actief aan de slag te gaan. Ik heb de verf nog aan m’n handen zitten. Maar vooruit maar, het is een mooi schilderij geworden.’ Gerrit wil nog wel een puntje van kritiek kwijt. ‘Ik heb thuis een pot vol medailles, maar hier kreeg ik niks. Dat vond ik wel jammer. Zie deze opmerking als een tip,’ merkt hij snedig op.

De Proef en Beleeftocht kende een start vanuit dorpshuis RAShuys in Roderesch. 150 deelnemers deden mee en die werden vanuit Norg door chauffeurs met de busjes van Groenzorg Norg vanuit Norg daar heengereden. Dit liep als een trein. Pieter Hiemstra was 1 van de chauffeurs en hem wachtte na afloop een bordje groentesoep met een broodje. Lekker. De deelnemers aan de route werden ook culinair in de watten gelegd. In het clubgebouw van de RAS ijsbaan werd een pompoensoepje als voorafje genuttigd. Bij firma Hoven in Langelo was er in de schuur een hoofdgerecht en bij ijsbaan Het Molenveen in Norg was er een brownie als lekker toetje. Bas van Esch en Geert Jan Enting verzorgden hier de muzikale achtergrond. ‘Het was er heerlijk toeven,’ vertelde een deelnemer.

Bij de Sprookjesroute was Jannie Guldenaar als Heks verkleed. ‘Ik heb de kinderen laten proeven van wat Heksen eten. Nee, geen kikkerdril of spinnensoep, maar aardbeienjam en pindakaas. Ik werk in het zwembad hier in Norg en vind het geweldig om met kinderen te werken. Het is zo leuk dat dit wordt georganiseerd. Ook onderweg nog gesignaleerd op de Kunst en Cultuurroute. Wethouder Kirsten Ipema met dochter en hond.Na de Sprookjesroute kregen alle kinderen – ja zij wel – een mooie medaille uitgereikt van prinses Fiona. Berthe van 6 en broertje Allard van 4 jaar namen hem dankbaar in ontvangst. De familie van Lune uit Een vond het mooi om mee te doen. Berthe vond alles leuk en Allard genoot vooral van het voorlezen. Ook konden alle kinderen zaklopen met een mandje appels, een poging wagen om op Zevenmijlslaarzen te lopen en strooide Hans van Grietje kiezels om de weg te vinden.

Al met al kan de organisatie terugkijken op een geslaagd evenement. Tot 2023!