Wat: Workevent

Wanneer: donderdag 27 oktober 2022

Waar: Café Dussel in Nietap

NIETAP – Afgelopen donderdag werd voor het eerst sinds u-weet-wel weer een workevent georganiseerd. Het workevent is een samenwerking tussen de gemeentes Westerkwartier en Noordenveld en is bedoeld om werkzoekenden met werkgevers in contact te brengen. Een ideale gelegenheid voor de Ongenode Gast om even naar binnen te sluipen en eens te kijken waar haar eigen carrièrekansen liggen. Bovendien zijn er hapjes.

Wethouder Alex Wekema opent de bijeenkomst, die in Café Dussel wordt gehouden. Het is al behoorlijk druk. Wethouder Marjan Sijperda is als wethouder in de gemeente Westerkwartier niet aan de beurt om het event te openen, dus wil ze best even de tijd nemen om uit te leggen wat het workevent inhoudt. ‘We organiseren dit een keer per jaar, in samenwerking met de gemeente Noordenveld. Iedereen mag hier binnenlopen, maar het zijn vaak de mensen voor wie het moelijker is om werk te vinden, die we willen koppelen aan een werkgever. Bijvoorbeeld mensen die al een tijd een uitkering hebben. We werken daarbij ook samen met het UWV. Ook werken we samen met Novatek, waar mensen kunnen leren weer in het ritme te komen. Maar ook Oekraïners die wel mogen werken maar de taal nog niet goed spreken, kunnen bij Novatec terecht. En we kunnen spreken van succes, bij de vorige editie hebben we drie van de vijf werkzoekenden aan een werkgever kunnen koppelen.’

Mensen die in armoede moeten leven, kunnen het lastig vinden om een passende outfit voor een sollicitatie te betalen. ‘Daar is Dress for Succes voor. Deze organisatie helpt mensen een goede outfit te vinden, en die mogen ze meenemen. Vinden ze een baan, dan mogen ze nóg een set uitkiezen. Er is nooit een reden om niet te solliciteren.’



Bij een stand van De Nieuwe Zorg Thuis staan Tessa Hoorn en Carla Olthof. Carla is teamcoördinator van de afdeling Westerkwartier. Ze vertelt dat ze altijd mensen zoeken. ‘We kunnen de zorgvraag nog wel aan, maar natuurlijk zijn er altijd mensen nodig. We hebben diverse vacatures. Vooral in de thuiszorg op het gebied van schoonmaken bij mensen thuis die dat zelf niet meer kunnen. Mensen die belangstelling hebben krijgen een formulier mee, we noteren de gegevens en dan krijgen ze een uitnodiging om nader kennis te maken. Het is dankbaar en mooi werk om bij mensen thuis te helpen. Je kunt een jarenlange band opbouwen met iemand.’



JC-Electronics is gevestigd aan de Zernikelaan in Leek. Bij de stand staat Lex van der Poel. ‘Wij repareren elektronica. Niet voor particulieren, maar voor bedrijven. En dat doen we ook niet op locatie, maar bij ons op het bedrijf. Bijvoorbeeld voor een bedrijf als Campina.’

JC-Electronics heeft zo’n 250 mensen in dienst. ‘En als we willen, kunnen we er nog wel 250 plaatsen,’ vertelt Lex. Zelf is hij intern opgeleid. ‘Ik heb een BBL-traject gedaan, dus werken en naar school. Dat bieden wij intern aan. Inmiddels help ik ook bij de lessen. Het mooie aan ons bedrijf is dat we niet naar opleiding of leeftijd kijken, maar naar wat je kunt en wat je zou willen leren. We hebben ook oudere mensen in de opleiding, en vrouwen. En mensen uit het buitenland die bijvoorbeeld al een technische basiskennis hebben, want in dat geval is de taal niet zo’n barrière.’

Abeer Jarrous kwam met haar man vijf jaar geleden uit Syrië. Ze zou graag willen werken, maar ze vindt de taal lastig, net als het feit dat haar rijbewijs hier niet geldig is, en ze geen rijlessen kan betalen. De Ongenode Gast verstaat haar overigens prima. ‘In Syrië was ik juf, maar om dat te doen spreek ik nu niet goed genoeg Nederlands. Ik zou wel in de horeca willen werken, ik kan ontzettend goed koken. Niet alleen Syrische gerechten, maar echt alles. Dus ik zou best kok willen worden. Maar ik woon in Tolbert en heb dus geen rijbewijs om dagelijks ergens heen te rijden. Momenteel doe ik vrijwilligerswerk.’

Wie nog een kok zoekt kan de Ongenode Gast bellen voor meer informatie.



Bij het naar buiten gaan loopt de Ongenode Gast Timo Velthuis tegen het goedlachse lijf. Hij is 21 en zoekt werk. Wat, dat weet hij nog niet. ‘Ik kan heel veel, heb ook een grote belangstelling, maar ik kan niet zo goed kiezen.’ De Ongenode Gast vraagt hem wat hij zou doen als geld geen rol zou spelen. Hij denkt even na. ‘Iets creatiefs en iets met mensen,’ klinkt het na even nadenken. Activiteitenbegeleider dan misschien? Hij kijkt verrast ‘Ja, misschien wel!’ Hij heeft van alle werkgevers iets meegenomen om er nog even rustig over na te denken. Lesgeven lijkt hem trouwens ook wel wat. ‘Maar ik ben eigenlijk te chaotisch, dus zou ik dat samen met iemand moeten doen.’ Met Timo komt het wel goed.