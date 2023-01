Wat: Gezamenlijke lunch walking footballers en walking korfballers

Waar: Sportcentrum De Hullen

Wanneer: Dinsdag 20 december

RODEN – Op een druilerige dinsdagmiddag is het in de kantine van Sportcentrum de Hullen in Roden behaaglijk warm. En ook nog eens heel gezellig. De walking voetballers en korfballers worden getrakteerd op een lekkere lunch. U snapt: daar is de Ongenode Gast als de kippen bij.

In tegenstelling tot een paar dagen geleden –lekker droog winterweer- regent het pijpenstelen dinsdagmiddag. Het mag de pret niet drukken want in de kantine is het uitstekend te doen. Bij binnenkomst zitten zo’n 55 heren en dames van zekere leeftijd aan een bak verse koffie. De voetballers rechts voorin, de korfballers links achterin. Welzijn in Noordenveld-directeur Mathijs Euwema heeft zojuist zijn speech gehouden. Euwema is tevreden over de bewegingsinitiatieven in zijn gemeente. In amper drie jaar tijd is het ene na de andere oldstarteam uit de grond gestampt. In 2019 begonnen met oldstar tennis in Peize. Inmiddels zijn daar oldstar voetbal, korfbal en boksen bijgekomen. En het einde is nog niet in zicht, lacht de Noordenvelder sportcoach Marten Vogt. Nog in de pijplijn: oldstar volleybal en waterpolo. Het heeft even geduurd voordat walking football op gang kwam in Noordenveld, want ja, walking. En de meeste ouderen voelen zich daar nog te goed voor. Maar inmiddels komen er steeds meer mensen achter dat dat echt wel even wat meer is. Trainers Johan Wardenier, ook aanwezig voor de lunch, kan wekelijks rekenen op een trouwe club van een mannetje of 25. De korfbalgroep heeft zelfs een ledenstop in moeten stellen, vertelt Jaap Bos, vrijwilliger bij KV Noordenveld. Iedere dinsdagochtend komt een club van 30 mannen en vrouwen bij elkaar bij de vereniging aan de Borglaan. Onder professionele begeleiding van oud-fysiotherapeut Clara Penninga start de groep met een warming-up. Maar niet voordat de nodige bakken koffie naar binnen zijn gewerkt. Want koffie, koek en een gezellig praatje zijn de hoofdbestanddelen van walking korfbal. Het sociale gebeuren, de derde helft zeg maar, is misschien nog wel het allerbelangrijkst, erkennen Vogt en Bos. ‘We eten ons het ongans in beschuit met muisjes, geregeld wordt hier iemand weer opa of oma’, aldus Bos.

Jan Donkelaar zit gezellig aan tafel te kletsen met zijn voetbalmatties. Donkelaar heeft tegenwoordig alle tijd voor dit soort momenten sinds hij weg is bij WiN. Fons Bijholt, u weet wel, de man die al tig jaar in dienst is bij Ruchti in Zuidlaren, is er ook. De Ongenode Gast wist niet dat hij zich al tot de oldstars rekende met zijn 58 lentes. Ruchti vindt zelf van wel. Het is allemaal wat strammer nu hij ouder wordt, zegt hij. Wellicht dat –ie beter kan investeren in een paar hardloopschoenen. Aldert Laning, oud-badmeester bij De Hullen, heeft Bijholt overgehaald om bij de voetballende oldstars te komen. En nee, daar heeft hij geen moment spijt van. Het is beregezellig op dinsdagochtend op de velden van GOMOS.

Op een lange tafel staat een lopend buffet uitgestald. Soep met ballen, heel veel ballen. Verder nog krentenbrood, suikerbrood en wat andere dingen waar een lege maag blij van wordt. Omdat een stuk of vijf mensen zich hebben afgemeld voor de lunch, mogen de Ongenode Gast en fotograaf Erik Veenstra zich te goed doen aan het lunchbuffet. Dat laten ze zich geen twee keer zeggen. Vogt komt er gezellig bijzitten. Hij heeft onlangs een presentatie mogen doen voor wethouders uit heel Drenthe. Aanleiding daarvoor was het Beweegfestival dat de sportcoaches dit jaar organiseerden op het korfbalcomplex. Dat zat zó goed in elkaar, dat andere Drentse gemeenten benieuwd waren naar de opzet, vertelt de sportcoach met trots. Het is de bedoeling om het Beweegfestival op meerdere momenten in het jaar te organiseren. En het wordt nog grootster, belooft Vogt. Ook van de partij zijn Jan Dijkstra, Piet Kamp, Jan Groenewold, Simon de Weerd (vader van Christéan, de man achter het oldstar boksen dat iedere donderdagochtend vaste prik is aan de Kanaalstraat) en Gert Hazeloop. Niet gezien: Ad Witlox. Iets met corona schijnt.

Tegen een uurtje of één verlaat de Ongenode Gast de tent. Een korte week, in verband met kerst. Ergens blijven hangen omwille van de gezelligheid is helaas geen optie.