Wat: 70pluscafé

Waar: Café Ensing Peize

Wanneer: Woensdagochtend 4 januari

PEIZE – Veel valt er niet te beleven in de eerste week van januari. Een saaie boel, kun je rustig stellen. De wereld lijkt tot stilstand te zijn gekomen na alle feestgeweld van de afgelopen maand. Gelukkig is er nog het 70pluscafé in Café Ensing in Peize. Daar staat iedere woensdagochtend de kachel aan en de koffie klaar. Ook op de ronduit barre ochtend van 4 januari. Het regent pijpenstelen en de wind blaast je pruik zo’n beetje van je hoofd. Niet bepaald de favoriete omstandigheden van de Ongenode Gast.

Om vijf over tien zitten een mevrouw en een meneer aan een bak koffie. Ieder (nog) aan een eigen tafeltje. Normaal gesproken kan kroegbaas Reinder rekenen op een mannetje of tien. Maar hé, het is nog vroeg en misschien moet Peize nog een beetje wakker worden. Al kan het slechte weer natuurlijk ook een rol spelen. De Ongenode Gast besluit samen met paparazzifotograaf Erik Veenstra het tafereel vanaf een afstandje te aanschouwen. Initiatiefnemer Heimen Pijman van Humanitas Noordenveld moest helaas verstek laten gaan, in verband met een ziekenhuisbezoek van zijn vrouw, weet een van de bardames. Na een kwartier stapt er nog een man binnen en voegt zich bij het tweetal. Niet lang daarna wandelt ook de heer De Vries de kroeg binnen. De Vries (96) de biljartmaster van het café. Iedere woensdagmorgen geeft hij biljartles aan vier vrouwen. De Ongenode Gast schuift aan bij de 70-plussers. Henk Aalders (79) uit Altena maakt graag gebruik van het ontmoetingsmoment in het café. Als hij kan, is hij van de partij. Binnenkort hoeft hij alleen maar de straat over te steken om er te komen. Aalders gaat namelijk samen met zijn vrouw verhuizen naar de Zuster Kleveringastraat in hartje centrum. Weliswaar een stuk kleiner dan dat ze gewend waren, maar de grote tuin is geen doen meer, vertelt Aalders. Geert Veurman (75) zit naast Aalders. Veurman is een bekende naam in Paais. Dat is mede te danken aan Richard Veurman, die jarenlang de voorzittershamer van de Volksvermakers op de schoorsteenmantel had liggen. En ja, de twee zijn familie van elkaar. ‘Hij is één van mijn broer’, verduidelijkt Veurman die het 70pluscafé een mooi initiatief vindt. ‘Ik las erover in de krant. De contacten zijn leuk. De sfeer is gemoedelijk en je leert elkaar een beetje kennen zo. Ook de import schuift regelmatig even aan. Mensen uit de Randstad genieten van de verhalen over vroeger, die kennen ze niet.’ Hilly Lunsche heeft haar tafeltje verruilt voor die van de heren. Voor haar is het de eerste keer dat ze het 70pluscafé bezoekt. En waarschijnlijk ook de laatste. Want normaalgesproken fietst ze altijd. Bewegen vindt ze belangrijker dan de sociale contacten, vertelt ze. En bovendien heeft ze een druk sociaal leven want ze geeft les aan verschillende naai- en handwerkclubjes. De inwoonster van Peize was onlangs landelijk nieuws, want in het diepste geheim werkte ze samen met een paar andere borduursters uit het land aan de gordijnen voor Huis ten Bosch, de woning van koningin Máxima en koning Willem Alexander. Na een verse bak koffie komen de verhalen op tafel. Aalders is geen Paaiser, maar voelt zich dat inmiddels wel. Hij is geboren in Roden, bij het Oostervoortse Diepje. Hij groeide op in een woning zonder elektriciteit en stromend water. Zijn ouders hadden twee koeien. Tot zijn 25e woonde hij daar. ‘Je wist niet beter’, zegt hij erover. Peize is het ‘ons kent ons’, iedereen groet elkaar. Het is een dorp waar je rustig op klompen over straat kunt lopen. Dat kun je van Roden niet zeggen, meent hij. Daar hebben ze ‘stadsallures’ vindt Aalders. Iets voor half elf komt meneer Nierob de kroeg binnenlopen. Hij woont in Peize, maar is geen Peizenaar. Het sociale gebeuren, het praatje spreekt hem aan.

Ondertussen stoten twee dames een balletje op het groene laken. Nauwlettend volgen ze de aanwijzingen van de meester op. De zesennegentigjarige De Vries geeft de dames al vijf jaar biljartles in het café. Van de vier vrouwen zijn dit keer alleen de zussen Ina en Carla van de partij. Ina woont in Peize, Carla komt speciaal voor het wekelijkse biljartmomentje uit Groningen. Ze noemen De Vries een goede, maar strenge meester. Dat laatste moet ook wel stelt De Vries, want ze luisteren niet altijd even goed. Hoe lang hij zelf al biljart, weet de oude baas niet. In ieder geval is hij al een mooie tijd lid van de Peizer biljartclub ‘Biljarten Voor Ons Genoegen’(BVOG). Een ding staat als een paal boven water: het is een gezellige boel op woensdag tussen 10 en 12 uur bij Café Ensing. Het leuke is, dat iedereen die zin heeft in een praatje zo kan aanschuiven. De koffie staat klaar en voor wie wil de borrel ook. Ze weten hoe het heurt in het mooie Paais!