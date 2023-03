PEIZE- Er staat een rijtje elektrische fietsen bij het dorpshuis de Essen in Peize. De twee vrouwen in een kookschort die net een pan naar binnen tillen verraden dat de (On)genode Gast op de juiste locatie is. Om twaalf uur wordt hier een lunch geserveerd aan dorpsbewoners. Deze maandelijkse bijeenkomst onder de noemer ‘Uuteten Lunch’ is al twee jaar vaste prik voor de Peizenaren.

We worden onthaald door Lida Heethuis die zichtbaar is verrast dat De Krant een bezoek komt brengen. Ze opent de lunch met goed nieuws. Er is vandaag mosterdsoep, verzorgd door ‘Dagbesteding Ons T Hoes’ uit Peize. Er gaan onder luidgejuich twee vuisten de lucht in. Meneer is zichtbaar enthousiast over de soep. Na een kort gebed en een vlugge blik over het etablissement neemt de (On)genode Gast plaats. Sib Bathoorn beoordeelt de groep: ‘Ik nuim dit altied de grieze garde,’ grapt hij. ‘Het is hail mooi dat dit organiseert wordt. Het brengt mie veul proaterij en sociaal contact.’ ‘Bathoorn, zitst weer te zwetsen?’ Zijn vriendin Wiekie Wekema komt naast hem zitten. Er wordt hard gelachen. Er heerst een fijne ontspannen sfeer. De salade valt nog niet goed in de smaak, maar wordt wel door de vrijwilligers neergezet. ‘Bin gien knien,’ klinkt het naast mij. ‘bin old genog om eens te genieten,’ zegt weer een ander. Het valt de (On)genode Gast niet tegen. Op een vierkant porseleinen schaaltje ligt een geraspte wortel met rozijntjes en stukjes appel. Het begint op haute cuisine te lijken. Tegenover mij heeft Wiekie inmiddels een beladen bord onder haar neus geschoven. Sib geniet van zijn groentesoep. Dat valt niet alleen te zien, maar ook te horen. Erika Dillema is ook erg tevreden over het eten. ‘Met een c?’ ‘Nee, met een k. Mijn vader was zo zenuwachtig bij de geboorte, dat hij vergat een c te noemen bij het gemeentehuis. Ik ben dus echt een dilemma.’ Zij is volgens haar zelf met 55 jaar de jongste. ‘Dat vind ik niet erg. Zolang het maar gezellig is.’ Erika draagt de ouderen een warm hart toe. Ze is vrijwilliger in de zorg en kent een hoop mensen. Ze ziet dat Peize veel energie steekt in de leefbaarheid van het dorp. ‘Het is een fout om te denken dat veel ouderen eenzaam zijn. Ook hebben jongeren de laatste tijd veel te maken met eenzaamheid.’ Sib neemt een hap van zijn sneetje brood waar een flinke laag huzarensalade op is gesmeerd. ‘Ze zitten leste tied ook voak op de telefoon. Heule dag soms.’ Erika neemt het gesprek van hem over: ‘Ze gaan inderdaad minder vaak de deur uit. Het is dus goed dat er veel aandacht besteed wordt aan dit soort activiteiten om de mensen uit hun isolement te halen.’ Het is dus goed oud worden in Peize, al heeft Sib daar een andere mening over. Volgens hem ligt het er niet aan hoe je oud wordt, maar met wie. Hij doelt met een grote knipoog op zijn vriendin Wiekie. De (On)genode Gast heeft zijn witte bol met komijnekaas en pannenkoekrolletje op en ploft neer naast de werknemers van Ons T Hoes. Eigenaar Harma Venema is samen met haar helpers maandelijks verantwoordelijk voor de soep. De dagbesteding biedt onderdak aan mensen met een beperking. Ze hebben er een lange ochtend op zitten. ‘Om tien uur vanmorgen begon ik met de soep,’ vertelt Eline Plantinga. De dagbesteding beschikt over een horecagedeelte met 18 zitplaatsen. Vanaf maart begint daar het horecaseizoen weer. Eline vindt het fijn om lekkere taarten te bakken. Al was haar boterkoek van vorige week geen succes. Per ongeluk werd er geen bloem maar zelfrijzend bakmeel gebruikt. ‘Het werd uiteindelijk een boterkoekcake. Hartstikke lekker!’ Haakt Anisha Berends in. Kevin Spaan zit tegenover haar en wil vooral beroemd worden. Hij heeft inmiddels 500 volgers op TikTok waar hij zijn volgers trakteert op experimenten. Zo had hij laatst een bladblazer aan een fiets geknoopt. Tot slot zit Melissa Roelfsema aan deze tafel. Ze laat een tekening zien die ze heeft gemaakt. Het lijkt op een foto, ze kan erg mooi realistisch tekenen. Aan deze tafel zit veel talent, dat wordt wel duidelijk. Tot slot ziet de (On)genode Gast Erik van der Heide staan. Hij is buurtwerker in Peize en Roden en heeft dit project opgezet. ‘Ik ken de mensen hier en help ze waar ik kan. Het liefst start ik iets op en draag het over aan mensen die met dezelfde liefde en passie de activiteiten willen voortzetten. Op die manier komen zoveel mogelijk mensen ermee in aanraking. Veel mensen die eenzaam zijn durven de stap niet te zetten. Het begint dan met de vraag wat ze vroeger graag deden. Op die manier zoek je een geschikte activiteit.’ De Uuteten Lunch vindt elke maand plaats in dorpshuis de Essen in Peize. Zie www.dorpshuispeize.nl/events voor de volgende ontmoeting.

Wat: Uuteten Lunch

Waar: Dorpshuis de Essen, Peize

Wanneer: Vrijdag 24 februari