PEIZE – Op deze vroege zaterdagochtend trekt de ongenode gast te voet het dorp in. Het is nog rustig op straat en het is dan ook genieten van de vele vogels die het voorjaar inluiden, ondertussen speurend naar zwerfafval wat zich in de berm bevindt. Aangekomen bij café Ensing is een eerste voorzichtige conclusie dat het wel meevalt. Daar verzamelen zich ondertussen veel vrijwilligers die vanochtend de handen uit de mouwen zullen steken. Op deze landelijke opschoondag zullen zij zwerfafval gaan verzamelen. Alles voor een schoon Peize.

Op initiatief van de gemeente wordt deze ochtend door Ton van der Meijs van Dorpsbelangen georganiseerd. ‘Maar ik word geholpen door deze drie dames hoor. Zonder Ada Laverman, Ina Kamps en Dina Holt red ik het niet.’ Met deze opschoondag hoopt Ton dat mensen in het dorp zien wat er aan zwerfafval ligt en dat ze zien dat het wordt opgeruimd. Hopelijk heeft dit een preventieve werking. ‘Heb je onderweg niet veel zien liggen?’, vraagt Ina de ongenode gast, ‘kijk dan maar eens goed in de bosjes en struiken, daar vind je van alles.’ En terwijl Ton de 43 vrijwilligers na een kopje koffie welkom heet, komen de eersten al naar buiten voor een veiligheidshesje en worden ze voorzien van gereedschap. Handschoenen, een grijper, vuilniszak en eventueel een ring om de zak in op te hangen.

‘Als kind vond ik al dat er op straat nooit afval mocht liggen. Ik heb dat altijd opgeraapt en dat hou ik mijn kinderen ook voor, geen afval in de natuur’, zegt Dineke Christoffer. ‘Ik woon graag in een schone wijk’, sluit Lammie van Veen daar op aan, ‘en als er niets ligt, gooien mensen ook niet snel iets neer.’

Jabik en Irmgard de Boer pakken bijna altijd troep op als ze tijdens het wandelen met de hond iets tegenkomen. ‘Maar vandaag gaan we gezellig collectief aan de slag.’ Hoewel ze de eigen wijk, het Kortland, vrij schoon vinden, verwachten ze bij de scholen en de sporthal veel aan te treffen. En zo verdwijnen de 45 vrijwilligers allemaal de verschillende wijken in. ‘Meer nog’, zegt Dina, ‘er zijn zelfs nog mensen spontaan gekomen.’

De ongenode gast, ze zal nu beter in de bosjes gaan kijken, besluit ook een rondje te gaan maken. Freddie van der Ploeg is met dochter en kleindochters te vinden bij het voetbalveld. ‘Ik hoef maar weinig meters te maken’, zegt hij, ‘we zijn hier wel een paar uurtjes zoet.’ Lisa en Sara helpen fanatiek met het grijpen van flesjes en chipszakjes.

Richting het zwembad treft zij Maira en haar moeder. Maira doet vandaag haar maatschappelijke stage. Terwijl de zon meer is gaan schijnen en deze de temperatuur heeft doen stijgen, zijn ze wel even toe aan een versnapering. Ook bezwete koppies aan de Brinkweg. Daar zijn Ole en Fiene nog steeds gemotiveerd en druk doende met afvalprikken. Beide moeders, Annelies Ebbens en Lidewij Wolters, laten weten zich te storen aan de hoeveelheid hondenpoep. ‘Aan het Burchtlaantje, werkelijk om de meter.’ Genieten doen ze deze ochtend van het sociale aspect. ‘Een oudere mijnheer kwam ons heel lief complimentjes geven.’ Ze hopen hun kinderen vandaag mee te geven dat je goed voor je omgeving moet zorgen.

Ziet de ongenode gast dat goed? Daar komen Bertha van der Molen, Saskia Luehof en Henrike Gol aangerend. ‘We zijn ploggers’, zegt Bertha. Ploggers, een term die is overgewaaid uit Zweden, zijn mensen die tijdens het joggen zwerfvuil opruimen. De dames komen vanaf de Groningerweg, daar waar veel scholieren fietsen, met zakken vol blikjes, peuken en McDonaldsafval.

Tegen twaalf uur worden de eerste opbrengsten bij het beginstation ingeleverd. Ruud Giesberts en Judith Bouma hopen dat deze dag uitnodigt om het ook schoon te houden. ‘We kregen van mensen vaak een duim omhoog, leuk toch?’ Ook werden ze in hun wijk door iemand getipt voor meer afvalbakken onderweg. Bram Vonck en Inez de Kuijper waren vooral onder de indruk van het educatieve aspect. Kinderen vroegen hen wat ze deden. Met het antwoord ‘bloemetjes water geven’ konden ze natuurlijk niet uit de voeten. ‘Ze kwamen uiteindelijk zelf met de conclusie dat zwerfafval slecht is voor de natuur.’ Ada haalde uit de sloot bij het evenemententerrein nog best veel afval. ‘Het zijn inderdaad de verborgen plekken waar veel zwerft.’ Ze vindt op haar ronde vooral veel vuurwerkafval en kauwgom. Lieuwe, hij is bijna 12, komt met meer dan een zak vol terug. Hij bedacht zelf om het dorp op te ruimen en hij wil alle kinderen oproepen om niks op straat te gooien!

Ook ‘opperhoofd’ Ton en Gety Koster komen weer terug. Maar wat is dat nu, geen zakken met afval? ‘Ik moest de Arbowet in acht nemen, roept Ton, de zakken waren te zwaar om mee te dragen.’ Ze hebben het afval onderweg al in de grijze container gedeponeerd. Buurtwerker Erik van der Heide rijdt zelfs met z’n auto naar de plek waar hij de zware zakken even heeft achtergelaten. Hij komt met drie zakken troep weer terug.

Tijd om de balans op te maken en als organisatoren moe maar voldaan te poseren bij de ‘opbrengst’. En aan tafel bij Reinder Ensing worden de ervaringen van alle vrijwilligers onder het genot van soep en een broodje met elkaar gedeeld. Het was een welbestede ochtend met hoop op ‘goed voorbeeld, doet volgen’.

Wat: Landelijke opschoondag

Wanneer: 18 maart 2023

Waar: Peize