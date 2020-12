RODEN – De wekelijkse markt in hartje Roden vond afgelopen week niet op vrijdag, maar op dinsdag plaats. Logisch ook, want op Eerste Kerstdag hoef je als marktkoopman vermoedelijk weinig mensen te verwachten die nog even een boodschap gaan doen. Dat is althans de verwachting, maar de ervaring van de afgelopen weken leert dat het eigenlijk altijd nog vrij druk is op de weekmarkt. De Ongenode Gast nam derhalve de som op de proef. Op dinsdag dus.

Parkeren doen we aan de Touwslager, om vervolgens direct even over het verbouwde busstation te lopen. Pikken we direct even het gloednieuwe monument aan. De kraanvogels zijn inmiddels door Mariet Schedler aangebracht, waarmee Roden met trots kan zeggen dat het een monument rijker is. Langs de brillenwinkel van Alex Vijfschaft lopen we het dorp in. Stiekem hadden we topdrukte verwacht, maar op het eerste gezicht lijkt daar geen sprake van. Wél rolt er bijna een steekkar over de tenen van de Ongenode Gast. De betreffende marktkoopman biedt zijn excuses aan en al gauw ontstaat er een gesprek. ‘Het is minder druk dan op een vrijdag’, concludeert hij, al kijkend naar het straatbeeld. Wél valt het hem op dat het in de nabijgelegen Molenhof nogal druk is.

Hoewel het de afgelopen tijd op de weekmarkt ook vaak een komen en gaan van mensen is, heeft de marktkoopman zich geen moment onveilig gevoeld. ‘Waarom zou ik? Het is hier in de buitenlucht veiliger dan in de supermarkt, denk ik. Iedereen probeert bovendien afstand te houden en er wordt zoveel mogelijk contactloos betaald. En we mogen er vanuit gaan dat iedereen die niet fit is, thuisblijft. Daar houd ik me maar aan vast.’

De Ongenode Gast loopt door en schrikt van een begroeting van één der bezoekers. ‘A goeie!’, klinkt het, ter hoogte van de kraam van Eisenga Kaas. Alsof 2020 nog niet erg genoeg is, wordt er nu ook Fries gesproken in Roden. Het zou Jan Spandaw ongetwijfeld kunnen bekoren.

Bij de familie Wilner staat een bescheiden rij voor de kraam. De Molenhof is, zo ziet ook de Ongenode Gast, inderdaad een komen en gaan van mensen. Boekhandel Daan Nijman was op dergelijke dagen vast ook druk geweest, ware het niet dat ze nu alleen nog op bestelling boeken klaar leggen bij Prokan. Dit alles lijkt zelfs roet in het eten te gooien van de naamgever van de zaak, ook tot teleurstelling van Femke.

Ondertussen zien we Jan Ensing op de markt. In gesprek met een hondenbezitter, die eveneens voet zet in het Roner centrum. Van topdrukte is op de markt weinig sprake. Maar of we nou van een lockdown kunnen spreken? Na een welverdiend visje bij Van der Linde, maakt de Ongenode Gast rechtsomkeert. Het Kruidvat trekt nog de nodige bezoekers, terwijl de modezaken hun deuren angstvallig gesloten houden. Ze moeten wel, op straffe van een boete van oom Agent.

Bij het uitlopen van de Heerestraat zien we Rode Kruis-medewerker Linda, inzetbaar bij menig evenement in de regio (toen we die nog hadden, zeg maar). Ook zij heeft de weg naar de weekmarkt in Roden gevonden. Een weekmarkt die weliswaar kleiner van opzet is en minder mensen trekt, maar die nog steeds onverstoord verder gaat. Eén van de weinige dingen waar men zich in Noordenveld nog op mag verheugen. Het nieuwe normaal?

Wat: weekmarkt Roden

Wanneer: dinsdag 22 december

Hoe laat: 13:30 uur