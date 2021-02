Ongenode Gast – Ronerborg

RODEN – Van achter de tablet kennismaken met je toekomstige school, dat gebeurde nog niet eerder. Maar je moet wat, nu samenklonteren vanwege corona strikt verboden is. Op de Ronerborg hebben ze daar uiteraard wat op gevonden. De week van 1 tot en met 5 februari stond volledig in het teken van de Open Festival Week. Via een digitale tour konden kinderen uit groep acht een kijkje nemen in de lokalen, proefjes bekijken in de natuur- en scheikunde ruimte én middels Q&A vragen stellen aan docenten en leerlingen. Nieuwsgierig als de Ongenode Gast is, ging hij even koekeloeren aan de Burchtlaan in Roden.

Coördinator havo-atheneum en docent Engels Virgil Wong-Fat staat voor de klas wanneer we vrijdagochtend de school binnen wandelen. De meeste leerlingen volgen dan wel thuis het onderwijs, maar dat geldt niet voor de vierdeklassers die dit jaar hun eindexamen moeten doen. Om de Ongenode Gast ter woord te kunnen staan moet Virgil eerst collega Berber Vinckemöller zien op te trommelen om voor heel even zijn plek in te nemen. Want u weet hoe het gaat; iets met een kat en dansende muizen. In de gang lopen we David tegen het lijf. Hij zit in de tweede klas van de Ronerborg. De techneut helpt regelmatig op school om computerproblemen op te lossen. Hij is vastberaden om iets met ICT te doen later, vertelt hij de Ongenode Gast. David heeft het enorm naar zijn zin op zijn school. De Ronerborg is open, niet te groot en overzichtelijk. Bovendien heb je bijna geen boeken nodig. Nagenoeg alle lesstof staat op de IPad.

Een Open Festival Week dus. Met Jasmijn en Björn als festivalambassadeurs, vertelt Virgil. Z‘Alle kinderen die zich hebben aangemeld voor onze school hebben een link ontvangen waarmee ze virtueel door de hele school kunnen lopen, een beetje vergelijkbaar met Google Streetview.’ Een vernuftig systeem, blijkt als wiskunde docent Sietze de Ongenode Gast de link activeert op het digibord in zijn lokaal. Sietze is de moderator achter het digitale festival. Hij is verantwoordelijk om de boel technisch gezien in goede banen te leiden. Tijdens je ‘wandeling’ kom je verschillende bolletjes tegen waarmee je met één klik de bijbehorende informatie vindt. Grappig is dat je, wanneer je op het bolletje in het scheikunde lokaal klikt, de docent een proefje doet. Op gezette momenten konden tourdeelnemers chatten met docenten in de vorm van Q & A. ‘Dat werkte prima. Wat er zoal gevraagd werd? Of ze op de Ronerborg de havo kunnen afronden bijvoorbeeld. En dat kan nu! In 2022 verwachten we onze eerste lichting! Leerlingen kunnen hier terecht van alle niveaus van het vmbo tot en met atheneum. Het aanbod is breed. Ook populair is TH, een niveau tussen vmbo en havo. Je volgt dan de drie kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde op havoniveau en de rest op TL. In het tweede jaar kun je in overleg met je mentor een of meerdere vakken erbij doen op havoniveau. Aan het einde van het tweede jaar wordt bekeken of je voldoende bagage hebt voor de havo. Zo niet, stroom je door naar drie vmbo. Je verliest dus helemaal niets.’ Nog wat veel gestelde vragen: hoeveel kluisjes zijn er? Hoeveel leerlingen telt de school? (404) Heb je ook boeken en schriften nodig naast de IPad? Hoeveel huiswerk krijg je? (De Ongenode Gast zou hem zeker gesteld kunnen hebben) Kun je opstromen?

De Open Festival Week is uitstekend verlopen. Op rolletjes zeg maar rustig. Maar liefst 158 kinderen hebben een mooi beeld van de school kunnen krijgen. Toch ziet Virgil zijn pupillen het liefst fysiek. En dat geldt ook voor zijn collega’s, weet hij. ‘Je kunt niet zo snel door de lessen als je zou willen. Wanneer je iemand ziet, merk je aan lichaamshouding of gezichtsuitdrukking wanneer iets wel of niet begrepen wordt. Maar dat is het natuurlijk niet alleen. Het is fijn om ze gewoon weer te kunnen zien. Wat dat betreft kunnen we niet wachten tot we weer helemaal open mogen!’ De tour gemist? Geen nood. Die kun je via de website van de Ronerborg alsnog op je gemak bekijken! De Ongenode Gast is in ieder geval onder de indruk van de digitale kunsten van de Ronerborg.

Wat: Open Festival Week

Waar: Ronerborg

Wanneer: Vrijdag 5 februari