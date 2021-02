PEIZE – Het is een heerlijke winterdag, waarbij menigeen de schaatsen onderbindt. Het vriest dat het kraakt, maar de zon zorgt voor een warm gevoel. De Ongenode Gast heeft zijn rondje buiten inmiddels gemaakt als de geur van eten hem bij de achterdeur van restaurant Bij Boon tegemoetkomt. Karst Boonstra, chef-kok van Bij Boon, begroet de Ongenode Gast terwijl hij boven de pannen staat.

We lopen door naar het restaurant en kom Erik van der Heide, buurtwerker van Welzijnswerk in Noordenveld (WiN) tegen. “Hé, leuk dat je er bent”, zijn z’n eerste woorden. Het typeert Erik, altijd een enthousiaste begroeting. Enthousiast praat hij ook over de actie: Soep op de Stoep. Hij is blij met alle vrijwilligers. Vrijwilligers van Dorpsbelangen, van Humanitas en van het Vrijwilligers Informatie Punt die hier zijn om zo meteen soep rond te brengen. “Met als doel dat zij deze actie binnenkort zelf gaan vormgeven. Hopelijk leidt dit misschien wel tot twee vaste momenten in de week waarop mensen samen kunnen komen om samen te kunnen eten.” Erik ziet alles en begroet, terwijl hij de Ongenode Gast te woord staat, de binnenkomende vrijwilligers Ton van der Meijs en Emma en stagiaire Julia. De actie, ontstaan in Emmen, is in Roden inmiddels een succes. “En nu is Peize aan de beurt”, aldus Erik.

Onno van Noord, Marianne van Gelder en Heimen Pijlman zijn al lang als vrijwilligers actief voor Humanitas. Zij kennen veel Peizenaren en weten op welke adressen mensen wonen waar zij het vermoeden hebben dat zij wat eenzaam zijn. “Mensen die eenzaam zijn, trekken zelf niet gauw aan de bel, zegt Heimen Pijlman. “Hoe fijn is het dat iemand dan aan je denkt en jou trakteert op een soepje.” Vandaag gaat er naar 30 adressen een mosterdsoepje. “Hopelijk blijft er wat over”. Ton van der Meijs, een erg betrokken dorpsbewoner en voorzitter van Dorpsbelangen, kent ook veel mensen in Peize. Via Seniorenbelang en Tafeltje Dekje en her en der wat rondvragen, verzamelde hij veel adressen. “Inmiddels hebben we al zo’n 90 adressen kunnen noteren. Verder hebben we bij Dorpsbelangen in 2018 een belevingsonderzoek gehouden. Daaruit is een lijst van vrijwilligers ontstaan, mensen die iets voor het dorp wilden doen. Bij deze prachtige actie kunnen we daar heel goed gebruik van maken.” Hoewel de mosterdsoep al in bakjes klaarstaat, zien we chef-kok Karst Boonstra ondertussen driftig in de pannen roeren. De soep is klaar, maar de voorbereidingen voor vanavond gaan door. Vanaf einde van de middag worden weer diverse maaltijden afgehaald. “Waarom vandaag een mosterdsoepje? Dat is óns soepje, de soep waar wij om bekend staan. De mosterdsoep van Bij Boon, iedereen vindt dit lekker”, aldus Karst. Zijn dochter Sandra Boonstra, ziet de Ongenode Gast en roept meteen dat ze niet op de foto wil.

Sandra, samen met twee compagnons eigenaar van het restaurant, kreeg de vraag van WiN, of ze tegen gereduceerd tarief konden bijdragen aan de actie Soep op de Stoep. “Natuurlijk doen we dat. Wij helpen graag anderen, net zoals anderen er de afgelopen tijd ook voor ons zijn geweest.” Vandaag zijn er 30 soepjes besteld, maar nu er al 90 adressen zijn verzameld, zal de actie worden opgeschroefd. “We hopen bovendien straks op vaste momenten mensen bij elkaar te kunnen brengen in ons restaurant ’t Oude Tolhuis’, ook dan weer tegen gereduceerd tarief.”

Het is tijd voor een voorstelrondje, vindt Erik van der Heide. Stagiaire Julia vertelt het fijn te vinden dat ze als jongere in contact mag komen met kwetsbare mensen. Ook vrijwilliger Emma is nog een jonge meid, ze helpt Erik bij het organiseren van evenementen. “Het is belangrijk om jongeren te betrekken bij wat bij ouderen leeft”, aldus Erik. Terwijl Erik uitlegt dat er in verband met de wet op de privacy geen namen bij de adressen staan, komt er nog een vrijwilliger binnen. “Sorry”, zegt Diana, “ik was aan de overkant, verkeerde locatie.” Ook voor haar is er een warm welkom. Vrijwilliger Jannie Lucken wil nog graag iets zeggen. “Twee weken terug ben ik samen met Liesbeth op pad geweest. De mensen waren zó blij, ontroerend om te zien. Als ze ons vroegen waarom ze dit kregen, zeiden wij: “Gewoon omdat we u aardig vinden, geniet er maar lekker van.”

Wat: Soep op de Stoep

Wanneer: 12 februari

Waar: Bij Boon te Peize