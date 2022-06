Ongenode Gast – Afscheid wethouder Jeroen Westendorp

Wat: Afscheid wethouder Jeroen Westendorp

Waar: Hotel Café Onder de Linden

Wanneer: Dinsdag 31 mei, 16:00 uur

RODEN – Feestjes waar de borrel en de bitterballen op de bar staan zijn koren op de molen van de Ongenode Gast. Jammer is echter wel dat dit feestje ook een afscheid is. Afscheid van een sympathieke wethouder van de gemeente Noordenveld die zelf liever nog even was gebleven. Het lot van een politicus. Garantie tot aan de voordeur. De rij naar de deur waar de afzwaaireceptie van Jeroen Westendorp plaatsvindt is lang. En dus zit er niets anders op dan met de kaasmand onder de arm aan te sluiten.

Ook in de rij staat Wim Stroetinga, u weet wel, bekend van het Peizer Zomerbad en tot voor kort voorzitter van Gemeentebelangen. Ondernemer Bart Spandaw is er ook. Bestuurlijk gezien had hij niet veel met de wethouder te maken, maar de twee vinden elkaar op ander vlak. Bart de Vries heeft zijn Wapen verlaten voor een bezoekje aan Onder de Linden. IJsmeester Abel Mulder is gekomen om Westendorp de hand te schudden. Als aandenken heeft hij een medaille van de mooiste natuurijsbaan van Nederland meegenomen. Ondertussen vult de grote tafel links in de hoek zich met bloemen, nog meer bloemen en cadeaus. Carlijn en Anniek, de dochters van Jeroen, helpen een handje om alle meegebrachte spullen een plek te geven. Jeroen is een beetje gespannen, bekent hij de Ongenode Gast eerlijk. Afscheid is niet zijn ding. Ook present: Johan Hummel, Wim Liewes en Richard Veurman. Zoals verwacht is ook de politiek behoorlijk vertegenwoordigd. Het college is er, met uitzondering van wethouder Jos Darwinkel die nog steeds op honeymoon is. Trouwe sidekicks Stineke en Denise hebben de boel volledig onder controle. Robert Meijer heeft het kantoor ook op slot gegooid, net als Bert Nederveen dat heeft gedaan. De wethouder van het Westerkwartier is een graag geziene gast op recepties in Noordenveld. Wethouder Karin Dekker van Assen is dat ook. Een paar weken geleden stond ze nog pizza’s te happen op het afscheid van Henk Kosters, die uiteraard zelf ook aanwezig was. Harm Holman, Gerard Willenborg en Astrid Westra staan gezellig samen aan een tafeltje. Groen is de verbindende factor vermoedelijk.

Het gezelschap wordt ineens opgeschrikt door ‘Soep met ballen’, een nummer dat hard over de speakers de zaal binnenknalt. Wethouders Kirsten Ipema en Alex Wekema drukken Westendorp een enorme pan soep in de handen. Burgemeester Klaas Smid verklaart de actie in zijn speech. Waar Henk Kosters pizza’s ambieerde tijdens ambtelijk overleg, zag Westendorp het liefst een grote pan soep met ballen tijdens de collegevergadering op dinsdagmiddag. Smid sprak vol lof over de wethouder die hij noodgedwongen moest laten gaan. Hij herinnert zich nog de eerste vraag die Jeroen stelde: hoe gaat het met onze kinderen? Daarin zijn mooie dingen bereikt. Smid noemt onder andere het preventief gezondheidsbeleid en het ISAP dat onder zijn verantwoordelijkheid tot stand is gekomen. Ook is het mede aan Westendorp te danken dat vluchtelingen en statushouders kunnen deelnemen aan de Noordenveldse samenleving. Verder heeft Westendorp het scheiden van afval naar een hoger level gebracht in de gemeente en zijn er mooie stappen gezet in zijn portefeuille Recreatie en Toerisme. Als –ie dan toch een puntje moet noemen: tijd is een rekbaar begrip bij Jeroen. En dat zorgde weleens voor onrust bij de dames van het bestuurssecretariaat, weet Smid.

Tot slot pakt Westendorp zelf de microfoon. Zijn echtgenote Marieke, zoon Sven en zijn beide dochters kijken vanaf een tafel aan zijkant toe. Met veel plezier was hij wethouder van Noordenveld. Mensenwerk noemt hij het, samen ideeën uitbroeden en uitvoeren. Een prachtige tijd waar geen dag hetzelfde was. Zichtbaar geroerd sprak hij de zaal toe: ‘je bent een verbinder en een voorbijganger. De wereld draait door. Vandaag lever ik de sleutel van het gemeentehuis in. Maar gelukkig hangt de belangrijkste sleutel nog aan mijn bos. Die van thuis’, zei Westendorp die nog met drie boodschappen voor zijn opvolgers op de proppen kwam: gebruik de kracht van samen, groei door sociale politiek (een samenleving die gebouwd is op zelfredzaamheid komt niet ver) en zoek verbinding, alleen dan kom je samen verder. De Ongenode Gast ziet een plateau met bitterballen voorbijkomen. Eindelijk bitterballen. Met mosterd. Kan niet beter.