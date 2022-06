Ongenode Gast – Afsluiter project Weten en Eten

Wat: Afsluiter project Weten en Eten

Wanneer: Woensdag 25 mei

Waar: Kindcentrum Speel en Leer Veenhuizen

VEENHUIZEN – De Ongenode Gast houdt enorm van eten, soms iets te veel en iets te ongezond. Daarom komt het mooi uit dat de leerlingen van Kindcentrum Speel en Leer in Veenhuizen de projectweek ‘Weten en Eten’ presenteren. De afsluiting hiervan was op woensdag 25 mei, dus de perfecte gelegenheid voor de Ongenode Gast om even langs te wippen.

Bij aankomst in Veenhuizen is de school niet te missen. Het hele schoolplein is versierd met vlaggetjes en leuke spelletjes. Van te voren vertelde Ivette Zurich al even over het project. ‘Het ‘Weten en Eten’ project is ontstaan door een samenwerking met de Boeren Businessclub. Zij hebben de school een speelhuis geschonken en als wederdienst hebben wij deze projectweek opgezet. De kinderen zijn druk bezig met leren over wat ze eten. De Schijf van Vijf speelt hier een belangrijke rol in, elke klas pakt hier een ander onderdeel van op. Zo waren de groepen 1 en 2 bezig met dranken en de groepen 7 en 8 met groente en fruit. De opbrengst gaat naar goede doelen; het hertenkamp en Bij de Buren. Na afloop van de festiviteiten op het plein is er nog een sponsorloop.’ Iedereen kan een stempelkaart halen van twee euro om aan de activiteiten deel te nemen en van de lekkere en gezonde versnaperingen te genieten.

Albert van Burgsteden van de Boeren Businessclub is ook present. ‘Deze agrarische week is prachtig. We hebben wel meer samenwerkingen met scholen en elke school vult het weer op haar eigen manier in. We hebben met opzet ook geen vast format. Het is tegenwoordig helemaal niet meer vanzelfsprekend dat kinderen weten waar hun eten vandaan komt. Dat werd deze week allemaal zichtbaar en er ontstaat een leuke interactie tussen de scholen en de club. Zo kunnen we in de toekomst ook weer wat voor elkaar betekenen.’ Ondertussen stroomt het schoolplein vol met ouders, buurtgenoten en grootouders. De gezelligheid spat ervan af. Ook Grietje Vording is met een gezellige groep ouderen, of zoals ze zelf zegt ‘de jeugd van vroeger’, te vinden in de school. Zij zijn van Bij de Buren. ‘We bevinden ons aan de overkant van de school. Hierdoor hebben we veel binding met elkaar en zijn we letterlijk buren. We hebben allemaal kniepertjes gebakken, een ouderwetse activiteit die we graag willen overdragen aan de jeugd. Het lijkt ons wel leuk om ze ook met kerst te bakken met de kinderen hier. We vinden het erg leuk dat de school zo open staat voor de verbinding. We hopen nu ook dat de kinderen de ouderen gaan herkennen in het dorp en dat ze een praatje gaan maken. Dat gebeurt nu al. Prachtig toch.’ Dikke vriendinnen Ymre uit groep 4 en Sinne uit groep 7 hebben al een paar kniepertjes op de kop getikt. Het lekkere eten vinden zij dan stiekem ook het allerleukste van de afsluiter.

De Ongenode Gast wordt weer teruggetrokken naar het schoolplein. Daar worden namelijk leuke prijzen verloot en dit wordt door een microfoon aan iedereen duidelijk gemaakt. Ook Milan uit groep 6 en zijn grootmoeder hebben een lootje bemachtigd. ‘We gaan natuurlijk voor de hoofdprijs’, grapt oma. ‘Ik voel me heel erg betrokken hier en ondersteun graag mijn kleinzoon op zo’n mooie dag.’ Milan vertelt: ‘Ik heb voor vandaag een PowerPoint gemaakt over hoe je allemaal gezonde dingen kunt maken. Van yoghurt tot vla en boter. Die recepten waren helemaal niet moeilijk te vinden, je moet gewoon goed googelen.’ Bij alle spelletjes en lekkernijen staat ook een uitleg over het voedsel. Een leermomentje voor de Ongenode Gast.

Directeur van Speel en Leer, Aukje Oldekamp is ook trots op de mooie afsluiter die ze hebben neergezet. ‘We hebben een prachtige week achter de rug. Het is hartstikke leuk dat we nu dit contact met de Boeren Businessclub hebben en we elkaar in de toekomst weten te vinden en elkaar kunnen versterken. De kinderen hebben de hele Schijf van Vijf behandeld. We zijn naar boerderijen geweest, hebben een molen bezocht, ze hebben zelf eten gemaakt zoals pindakaas en smoothies en nog veel meer. Ik ben blij dat we weer de ouders kunnen verwelkomen, zij doen ook veel voor de school. Daarbij dragen we bij aan een goed doel. Dat alles bij elkaar is super. De leerkrachten en leerlingen hebben zich allemaal fantastisch ingezet, zo’n themaweek is zeker voor herhaling vatbaar.’ De Ongenode Gast schuift dan zeker weer aan!