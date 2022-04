Ongenode Gast – Afsluiting receptenwedstrijd Geef me de (schijf van) vijf

Wat: Afsluiting receptenwedstrijd Geef me de (schijf van) vijf

Waar: Brasserie Jachtlust Steenbergen

Wanneer: Donderdag 21 april

STEENBERGEN – De Ongenode Gast is dol op eten. En helaas is ongezond eten nu eenmaal lekkerder. Of toch niet? Afgelopen donderdag was de afsluiting van de jaarlijkse receptenwedstrijd ‘Geef me de (schijf van) vijf’ in Noordenveld. In de verbouwde brasserie Jachtlust in Steenbergen verzamelden zich 24 kinderen van basisschool ’t Holt. En natuurlijk de Ongenode Gast.

Het is nog rustig als de Ongenode Gast de Brasserie binnenloopt. Marcel Romijn, zelf ook ondernemer, woont vlak bij Jachtlust. ‘Ik heb de jongens van de Brasserie leren kennen omdat ik hier kwam eten. Ik heb meteen gevraagd of ik hier stage kon lopen. Ik wilde graag meer leren over koken, daar ben ik gek van. En deze jongens maken alles zelf en kopen lokaal in. Daar wilde ik wel meer van weten. Ik kan ook iets terug doen, ik kan ze helpen met ondernemen. Het is de bedoeling dat ze meer aan hun bedrijf gaan werken, en minder erin. Inmiddels ben ik veel en vaak aan het verbinden. Ik breng partijen bij elkaar.’

Studentes Femke Kingma en Jelien Timmerman volgen de opleiding Food, Life & Innovation van Terra MBO. Ze hadden als afstudeerproject de opdracht gekregen om de uitreiking van de prijs te organiseren. Jelien vertelt: ‘Je weet nooit wat je kunt verwachten met kinderen. Maar volgens mij vinden ze het allemaal leuk en interessant. We wilden niet alleen een winnaar kiezen, maar ons doel was voornamelijk om kinderen bewust te laten nadenken over voeding. Waar komt het allemaal vandaan? Wat eten we nou eigenlijk? Hoe wordt het gemaakt? De kinderen proeven bijvoorbeeld eerst een rauwe asperge, gaan aan de slag, en dan hebben ze aspergesoep. Ze zijn er het hele proces bij geweest. Nu hebben ze niet alleen een feestelijke herinnering, maar ze hebben ook dingen geleerd door gewoon lekker bezig te zijn.’

Het winnende recept is een groentetaart, die ook op het kindermenu van Jachtlust komt te staan. Peer Wagenaar, samen met Dennie Postma eigenaar van Jachtlust,vindt dat deze groentetaart de meeste raakvlakken heeft met een kindermenu. ‘We vonden het een mooi gerecht. We kopen zelf lokaal in en maken zoveel mogelijk zelf. Als dat niet lukt, dan laten we het lokaal maken.’



Inmiddels is er een groep van zo’n 24 kinderen binnengekomen die zich al snel rond de tafel met limonade verzamelt. Dennie legt uit dat er in aardbeienlimonade vaak geen aardbei voorkomt. ‘We hebben nu limonade op basis van ijsthee gemaakt. Gewoon lekkere smaken thee uitzoeken, trekken en laten afkoelen. Dan gaan we er siroop aan toevoegen die we van deze ingrediënten maken.’ Op de tafel liggen citrusvruchten, gember, kaneel en andere specerijen. ‘Kijk, sigaretten,’ wijst een jongen op de kaneel. Als Dennie op het anijs wijst en vraagt of iemand weet wat dat is, antwoordt een ander: ‘Beukennootjes?’

Natuurlijk is de siroop van tevoren klaargemaakt en mogen de kinderen allemaal proeven.

Even verderop laat Peer verschillende groenten zien. Hij laat eraan ruiken en voelen, zodat de kinderen ook leren hoe je kunt ontdekken wanneer groente rijp ijs.



Anita van der Noord, bestuurder van de landelijke stichting Kind en Voeding en mede-initiatiefnemer van deze kindermenuactiviteiten, vindt het belangrijk dat er thuis aan deze recepten gewerkt wordt, en niet alleen op school. ‘Van huis uit moeten kinderen meekrijgen waar hun voedsel vandaan komt.’

Ko Henneman, voorzitter van de Nieuwe Leefstijl, vertelt dat hij wel eens heeft meegemaakt dat een kind niet wist dat een appel aan de boom groeit. ‘Dat moet anders. Gelukkig komt er steeds mee bewustwording en daar helpen dit soort projecten aan mee.’ Hij haalt een certificaat tevoorschijn, ‘Oké-vignet 2022’ staat erop. ‘Dit krijgen de jongens van Jachtlust straks uitgereikt. Dit certificaat betekent dat Jachtlust, door het winnende recept op het menu te zetten, voldoet aan de criteria van stichting Kind en Voeding. Ook krijgen ze een sticker

‘We koken heel veel op school’, vertelt juf Amanda. ‘Ik val in voor mijn collega Marieke. Zij is helaas ziek vandaag, maar zij is de persoon die voornamelijk aan het project heeft gewerkt met de kinderen. Net als de kinderen is zij enorm enthousiast. Ze heeft met de leerlingen gekeken hoe je nou eigenlijk een recept van begin tot eind opzet. Bij een pasta komt meer kijken dan alleen macaroni. Ze hebben allerlei boeken gelezen met recepten en over verschillende vakgebieden van voeding geleerd. Ze hebben er enorm veel tijd in besteed en daar zijn we best trots op.’