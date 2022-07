Ongenode Gast – Beweegfestival

Wat: Beweegfestival

Waar: Kv Noordenveld

Wanneer: Dinsdag 5 juli

RODEN – U heeft er vast al eens over gelezen in de Krant: Noordenveld trekt alles uit de kast om haar oudere inwoners in beweging te krijgen. Zover mogelijk weg van die bank en de afstandsbediening. En de zakken chips. Want wil je een beetje gezond ouder worden, is zoveel mogelijk bewegen het devies, meent de gemeente. In dat kader organiseerde Welzijn in Noordenveld (WiN) afgelopen dinsdag het Beweegfestival. De korfbalvelden van Kv Noordenveld waren het decor van walking football, walking korfball, boksen en yoga. De Ongenode Gast trekt de gympen ook maar uit de kast.

Amper een parkeerplek te vinden rond het korfbalveld. In tegenstelling tot wat je zou verwachten op een beweegfestival, kiezen toch aardig wat mensen voor vier wielen en een stuur. In de zon aan een statafel voor de kantine staat Otto Huisman. De oud-wethouder van Noordenveld is er niet alleen om mee te doen aan de clinics, maar ook om zijn clubje Roden Fit & Gezond te promoten, fluistert hij de Ongenode Gast in het oor. Wat als een paal boven water staat is dat boksen geen sport is voor Huisman. Even daarvoor volgde hij een boksclinic van Christéan van Power Body Soul. ‘Veel teveel benenwerk, helemaal niks voor mij’, zegt Huisman die zijn geluk nu gaat beproeven bij een yogales. De Noordenvelder Sportcoaches Wouter Meertens en Marten Vogt zijn er ook. Logisch, het is hun eigen feestje. De mannen zijn heel content met de opkomst. Vijfenzeventig mannen en vrouwen deden mee met de warming-up die gegeven werd door oud-fysiotherapeute Carla. Johan Wardenier, de man van de walking football-trainingen kneep hem best wel een beetje, bekent hij eerlijk. Hij had wel gehoopt op een hoop belangstelling, maar had –omdat aanmelden niet nodig was- geen idee over de animo. Meertens erkent dat. ‘Zonder opgave weet je niet waar je aan begint.’

In de kantine staan oud-schaatser en –schaatscoach Gerard Kemkers en sportarts Hans de Vries met elkaar te babbelen. De heren gaan na de lunch (compleet verzorgd door de Appie) een praatje houden over het grote belang van bewegen. Het is bijna half twee en Johan Wardenier vindt het nu al heel gezellig. Maar het wordt nóg leuker, vertelt hij de Ongenode Gast. Jannie, zijn buurvrouw, gaat namelijk nog optreden met haar accordeon. Ondertussen stroomt de kantine aardig vol. Piet Kamp is er als de kippen bij. Net als (juf) Ankie en Oeds Keizer. Binnen no time zijn de meeste stoelen bezet. Kemkers is blij met dit soort ontwikkelingen. Hij ziet de old star-sporten groeien, zegt hij. ‘Ik was deze week nog in Veendam voor een presentatie, daar hebben ze een compleet beweegpark aangelegd op de Langeleegte. Dit soort initiatieven moet je activeren.’ Het wachten is nog op een groepje wandelaars die met Dorien van Bommel vertrokken is. Ze had al terug moeten zijn volgens de sportcoaches. Vogt kijkt een tikkie zenuwachtig op zijn horloge. Ondertussen komt Marjan Aapkes met haar fiets het terrein op sjezen. Ze is al fan van Gerard Kemkers toen hij nog schaatste laat ze de Ongenode Gast weten. Eindelijk komen de eerste wandelaars binnen. Ze worden via de achteringang de kantine binnengeloodst door Wouter Meertens.

Gerard Kemkers trapt af. ‘Bij het woord bewegen denken we in de eerste instantie aan zweetdruppels. Maar bewegen brengt ook iets anders: bij elkaar zijn. Het sociale aspect is minstens zo belangrijk’, vertelt de oud-schaatscoach voor een bomvolle kantine. Vriend en sportarts in het Martini en van FC Emmen Hans de Vries, sinds 6 jaar Rodenaar, houdt zich onder andere bezig met hoe hij mensen in beweging krijgt. Kemkers doet als voorzitter van Peize in Beweging hetzelfde. De mannen kennen elkaar via FC Groningen. Na een korte carrière bij de voetbalclub is Kemkers zijn eigen talentenacademie begonnen. Een clubje van 25 jonge sporters tussen de 16 en 20 jaar zijn in één groot huis gestopt en worden onder leiding van 10 professionals klaargestoomd voor een carrière in de topsport. Met het zweet op het voorhoofd komt Aaltje Bron binnenstormen. Wardenier biedt de oud-fysiotherapeut onmiddellijk een stoel aan. Op de diaprojector staan foto’s van kinderen op de bank met iPads en mobiele telefoons. Hoogst waarschijnlijk zijn ze ook nog met elkaar aan het appen, vermoedt Kemkers. Zorgelijk vindt hij het. Nog zorgelijker is het volgende plaatje: kinderen op elektrische fietsen. De topsportmanager ergert zich er bont en blauw aan. Kinderen met een lichaam dat volop in ontwikkeling is zet je niet op een fiets waarbij je niet hoeft te trappen, meent hij. ‘Juist in die leeftijd moet je spierkracht ontwikkelen. Ouders die hun kind een e-bike geven om van Roden naar Leek te fietsen zijn fout bezig. Een e-bike is een doelgroepfiets, bedoeld voor oudere mensen die niet meer op een gewone fiets kunnen fietsen maar toch graag bewegen.’ De Ongenode Gast moet door naar de volgende afspraak. En een beetje snel ook. Toch een goed plan dus, die gympies.