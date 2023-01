Ongenode Gast bezoekt De Vriendenkring

De Ongenode Gast maakte afgelopen week iets bijzonders mee. Hij mocht aansluiten bij De Vriendenkring uit Norg die deze zondagmiddag met De Boevenbus een rondrit maakte door het gevangenisdorp Veenhuizen. De Vriendenkring is een initiatief dat in 2019 werd bedacht door Welzijn in Noordenveld en Bij Prins.

Trotse en bevlogen begeleiders zijn Eline Prins van Bij Prins en Gert van der Waal van WiN. ‘De Vriendenkring is er voor iedereen,’ zegt Eline Prins. ‘Het zorgt voor ontmoeting, contact en verbinding. Dit doen we door verschillende activiteiten te organiseren. Mooi is dat je ziet dat nu we een periode op weg zijn er voorzichtig aan ook vriendschappen ontstaan. Beetje bij beetje beginnen mensen aan elkaar te wennen, dat zie je aan kleine dingetjes.’

Voor de deur van het Gevangenismuseum staat Truus Hilverda de groep al op te wachten. Zij is medewerkster van het museum en loost de groep vakkundig richting restaurant waar de koffie al op tafel staat.De Vriendenkring is een groep voor jong en oud. Hennie Wiering uit Zuidvelde is inmiddels de 100 gepasseerd. Ook zij gaat mee. Zoon Gerrit Wiering, inmiddels ook alweer enige tijd met pensioen, brengt haar deze middag tot aan de poort. ‘Ik ga niet mee,’ zegt hij. ‘Ik woon hier 700 meter verderop, dus Veenhuizen heeft voor mij geen geheimen meer.’ Kees Wolthuis is een deelnemer van het eerste uur. ‘Ik werk in Bij Lokaal, de winkel in het dorp Norg.’ Bij Lokaal gaat overigens per 1 februari verhuizen naar het terrein Donderboerkamp van Bij Prins. ‘Het is maar dat je dat weet,’ laat Kees weten. Jantje de Jong is als oud-inwoner van het dorp Veenhuizen ook mee. ‘36 jaar hebben wij hier in een boerderij gewoond. Hier ligt heel wat geschiedenis van mij.’

In 2020 werd door De Vriendenkring de MEE-Award Stimuleringsprijs gewonnen. Een geldbedrag van € 500 kon worden benut voor de start van activiteiten. Het juryrapport omschreef het destijds zo: ‘Wij waarderen jullie aandacht en inzet voor kwetsbare doelgroepen in de samenleving en jullie initiatief zorgt voor preventie, het voorkomen van eenzaamheid, verstrekt het sociale netwerk en creëert verbinding.’ Door corona lag De Vriendenkring twee jaar stil. Afgelopen jaar werd de activiteit weer opgepakt en zie hier. Een groep van dik 25 deelnemers stapt enthousiast in De Boevenbus.

Nelle Raaphorst zal met chauffeur Bram de rondrit verzorgen. Nelle geeft onderweg uitleg. Vanuit de achterzijde van het Gevangenismuseum wordt er richting Hospitaallaan gereden. We zien de Ijskoepel en rijden langs de Ooievaarsbuurt verder richting Hoofdweg. ‘. Veenhuizen is groot,’ weet Nelle. Maar liefst 6000 voetbalvelden. Er zijn tal van weetjes te horen. ‘Hier bij het werkgesticht van Norgerhaven werd ooit de film van Pietje Bell opgenomen. En hier, bij het zwembad, kregen de kinderen les in de vaart van een badmeester die zelf niet eens kon zwemmen. Hij gaf les uit een boekje. En dan het verhaal dat de brandweer niet wilde uitrukken toen het Mannenhuis op het Derde Gesticht in de brand stond. Men dacht dat het ging om een 1 april grap,’ zegt Nelle. Onderweg laten inwoners van het dorp Ans en Jan Pier Greving hun hond uit en op de hoek van Kerklaan en Hoofdweg zwaaien zij enthousiast naar de mensen in de bus. Het is een warm gebaar. We zwaaien allemaal terug.

Giny Groenwold – Baas geniet zichtbaar. ‘Ik heb altijd lol en maak grapjes. Dat heb ik van mijn vader. Ik kom uit Bunne en nu woon ik alweer 5 jaar in een appartement in Norg. Ik kijk uit op de molen en heb zo de natuur dichtbij.’ Ook Gerrit Speelman en zijn buurvrouw Lauwina Kruizinga uit Norg zijn mee. We zien ook Fabean Snaas, hij is voor het eerst mee ‘en zeker niet voor het laatst’. Atty Kuipers uit de Oosterduinen is mee, evenals Albert en Jantje van der Wal en Dina Dallinga is er met Jan uit Peize. Moniek Bonsing en vriend Danny de Jong uit Roden vinden het een gezellige groep. ‘Gewoon superleuk om samen er op uit te gaan en interessant wat je allemaal hoorde van de gids.’

Gert van der Waal kijkt tevreden rond. ‘Net een schoolreisje. Toch fantastisch dat zo’n grote groep met elkaar deze activiteit onderneemt. De Vriendenkring is elke maand en de volgende keer is op zondag 12 februari. Dan hebben we een Bingo in de ruimte van WiN in De Brinkhof.’ Eline Prins: ‘Bij Prins geeft ondersteuning in wonen en werken voor mensen met een beperking. De Vriendenkring geeft hen mogelijkheden om buiten hun eigen kring contacten op te doen met andere inwoners.’

Wat: Bezoek De Vriendenkring Boevenbus Veenhuizen

Wanneer: zondag 22 januari

Tijd: 15.00 – 16.00 uur