Ongenode Gast bij de orgelman in Norg

NORG – Het weer is prachtig, strakblauw, een klein zonnetje schijnt. Fris is het wel op straat en dan opeens klinken er vrolijke klanken, je wordt er warm van. Op het terrein van verzorgingstehuis De Wiekslag in Norg staat orgelman Joris ten Have uit Zuidlaren. Hij is uitgenodigd door de activiteitenbegeleiding van het centrum om ouderen een hart onder de riem te steken. Zij hebben het zwaar deze donkere dagen. Zo is er geen contact met de buitenwereld mogelijk en mogen familieleden niet op bezoek komen.

We zien Geert Geerligs bij de ingang van het verzorgingstehuis. Ooit begonnen als vrijwilliger is hij nu in dienst bij De Wiekslag. ‘Ik werk in de keuken, ben huismeester en ben huiskamer assistent bij De Omloop. Ik vind het heerlijk werken bij de Wiekslag. En dit soort activiteiten als een orgeldag, daar geniet ik van.’

Het draaiorgel met de naam Dolores komt uit Zuidlaren. ‘Ik ben hier op aanvraag van de activiteitenbegeleiding. Marleen Schepers is degene die dit heeft geregeld.’ Joris ten Have: ‘Ik heb in deze tijd al meer dan vijftig optredens geboekt. Ik ben beroeps. Normaal speel ik veel in de stad Groningen. Ik dacht bij deze crisis ik wil niet failliet raken. Vandaar dat ik heb gezocht naar alternatieven. En dit is prachtig om te doen. Zo op deze wijze toch de mensen kunnen vermaken, ik vind het mooi. Zo ben ik toch actief en veel mensen genieten ervan.’

Wie meeloopt met het draaiorgel ziet de mensen genieten. Verpleging, verzorgenden en vooral bewoners weten de orgelklanken te waarderen. Bewoners moeten binnenblijven in hun appartement. Uit het raam kijken mag. Er gaat een duimpje omhoog als de orgelman langskomt. Er wordt meegezongen en op een terras wordt er zelfs een dansje gedaan. De activiteit wordt gewaardeerd.

De Ongenode Gast ontmoet Petra Graanstra. Zij is toevallig aanwezig op dit moment, maar aarzelt niet om enkele opnames te maken met haar mobiel. ‘Zo leuk dat dit gebeurt,’ zegt zij. Een heel leuk initiatief die ik op mijn facebook pagina zet. ‘Ik kwam hierlangs wandelen, hoorde de orgelklanken en dacht, wat is dit een mooi initiatief. Hartsikke leuk om op deze wijze de ouderen wat op te peppen. Een beetje positieve tijd in deze periode mag beslist wel doorklinken. Al deze initiatieven op dit gebied juich ik toe.’

We spreken de heer J. Jans. Als bewoner van wooncentrum De Garve bezoekt hij dagelijks mevrouw Popken in De Wiekslag. Dat gaat nu anders dan normaal. Aan de achterzijde van De Wiekslag neemt hij nu de stoeprand en het grasveldje. Bij de tweede woning klopt hij op het raam, zwaait even en zegt dan goedendag. ‘Deze mevrouw was bij de opening van De Garve de eerste bewoonster van het wooncomplex. Ik loop nu ook met een rollator. Ik ben onlangs gevallen en heb nog last van duizeligheid.’

Het optreden van de orgelman gaat het dorp niet ongemerkt voorbij. We zien de journalist Willem Bakering van de Norger Courant en ook RTV Drenthe is van de partij. Bewoner Paul Kruize kijkt vanuit een eigen zonnig plekje geboeid toe. Verslaggever en hij hebben een gezamenlijk verleden, namelijk Veenhuizen; ‘Ik hen 40 jaar gewerkt in Veenhuizen bij justitie, een boeiende tijd.’ Er komen allerlei verhalen op tafel. Van Amsterdam tot aan Holleeder en van Ajax tot aan justitie. Alles komt voorbij.

De orgelman uit Zuidlaren gaat onverstoorbaar verder en laat deze middag nog veel van zich horen in het Norgse. Het wordt zeer gewaardeerd.

Waar: De Wiekslag Norg

Wanneer: woensdag 25 maart

Tijd: 14.30 uur