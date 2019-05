Ongenode Gast bij nieuwe locatie WiN

(on) genode gast

Wat Opening WiN locatie Trefpunt Scheepstra

Wanneer Donderdag 25 april

Hoe laat 13.30 uur

Het is druk wanneer de ongenode gast de Scheepstraschool aan de Schoolstraat in Roden binnenstapt. Wat hij ziet doet hem veel plezier. Allemaal blije mensen en dat niet zonder reden. WiN krijgt een eigen locatie in Roden en laat die deze middag trots zien aan alle belangstellenden.

Elisa Ligt, directeur van Welzijn in Noordenveld geeft de aftrap. ‘Wat zijn er ontzettend veel mensen. Fijn dat u allen dit feest met ons wil mee vieren,’ laat zij enthousiast weten. Wethouder Kirsten Ypema is ook aanwezig. ‘WiN gaat met deze opening een nieuw hoofdstuk openslaan. Gericht op inloop en ontmoeting en vooral ook voor de gehele samenleving. Het moet een plek worden waar iedereen zich thuis gaat voelen. WiN zal met haar activiteiten zeker voor meer reuring zorgen in dit prachtige pand.’

We lopen door het statige gebouw en zien Jaïr Tanasale en Walat Khal in het nieuwe kantoor van WiN. Beiden hebben zich sterk gemaakt voor inrichting van het lokaal als kantoor en ontmoetingsruimte. En dat is blijkens de reacties van de bezoekers zeer zeker gelukt. ‘Leuk ingericht, smaakvol, toegankelijk, laagdrempelig, gezellig. Het zijn zomaar enkele woorden die worden opgevangen. Het team van WiN uit Roden neemt vanaf vandaag zitting in Treftpunt Scheepstra, zoals men deze ontmoetingsruimte wil gaan noemen. En dus zien we de WiN medewerkers van deze locatie Wouter Meertens, Jannie Houwing, Gerie Kleine en Erik van der Heide in de gang lopen. Het is goed weer, gelukkig maar, zodat de bezoekers ook prima kunnen dwalen in de Treftuin. Een project mede mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen WiN en Cosis. Vrijwilliger Pieter geeft de wethouder een rondleiding en in de tuin treffen we Henk Kouwenberg, voorzitter van Toegankelijk Noordenveld. ‘Dit gebouw is zeker voor iedereen goed toegankelijk. Er zit dan ook al een stikker van ons op de deur. Er is een goed toilet, de paden in de tuin zijn mooi breed en er zijn tal van aanpassingen waar mensen met een beperking gebruik van kunnen maken. Prima!’

Bij het buitenschaken ontmoeten we wedstrijdleider Jan Duisterwinkel. ‘Wanneer er buiten met grote schaakstukken gespeeld wordt, dan geeft dat altijd veel kijkplezier,’ laat hij weten. Schaakclub Roden heeft zijn vaste schaakavond op de maandag in de Scheepstraschool. Voor kinderen vanaf 18.30 uur, voor volwassenen vanaf 19.30. ‘Gewoon eens langskomen hoor,’ zegt hij. In het WiN kantoor spreken we Evert Nitrauw en Ad Bruin. Beiden hebben zitting in een wijkbelangenvereniging in Roden en hebben het er maar druk mee. ‘We waren nieuwsgierig naar dit onderkomen en vinden het mooi dat WiN ook op deze wijze weer voor iedereen bereikbaar is,’ laat Evert Nitrauw weten. Veel tijd hebben ze niet deze middag. Om 14.00 uur wacht op het gemeentehuis een gesprek over AED’s in de wijken. Ook belangrijk. Buiten zien we tuinarchitect en medebedenker van de Treftuin Maaike Heerkens-van Zon.Zij geeft een korte workshop nestmaterialen maken en zaadbommen knutselen. Er is veel belangstelling. Tessa Steghuis en Bob Copper bekend van Go!Noordenveld komen een kijkje nemen. We lopen Susanne Ton tegen het lijf. Zij zit in een breiclub die de kussen voor de bankjes in de tuin hebben gemaakt. Een mooie samenwerking tussen de organisaties. ‘We zitten elke week in de bibliotheek in Roden, maar willen ook wel graag naar de Scheepstraschool. De bibliotheek is eigenlijk te klein voor ons.’ Ook in de tuin: voorzitter van WiN Johan Dijk.

En zeker willen we de cliënten van Cosis in deze ongenode gast niet vergeten te noemen. Heerlijk waren de hapjes, smoothies, de zelfgebakken brownies en cake. Mede dankzij Mary Dijkstra-Lutam van de MenSa was het weer voortreffelijk verzorgd. Elise Sanders is locatiehoofd van Cosis. ‘Ik vind het helemaal mooi hier. Niet alleen goed voor onze cliënten om meer reuring mee te maken, zeker ook voor heel Roden is dit een aanwinst.’ En natuurlijk treffen we veel, veel WiN vrijwilligers. Ook voor hen wordt Trefpunt Scheepstra vaste uitvalbasis waar de WiN medewerkers Marjan Aapkes en Froukje Temming hen in hun werkzaamheden zullen ondersteunen. We zien onder andere Hilbert Jan Everts en Jakob Dopper van de belastinghulp, Willy Veening en Henk Hendriks van de Klussendienst en natuurlijk de vrijwilligers van het VIP. Lies Knoop, Elly Pier, Hannie Schoenmaker, Menzo Kingma Boltjes en Trijnie Martens staan dagelijks paraat voor informatie over de vacature bank en de vrijwillige hulpdienst. Ook nog gezien docent van de Es Borg Jan van der Tuin, van de cursus Bloemrijke Kunst Gert Riemserma en Jan Donkelaar als buurtwerker.