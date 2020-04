Ongenode Gast bij Tuincentrum Roden

Wat: Tuincentrum Roden

Wanneer: Dinsdagmiddag

Hoe laat: 13:00 uur

RODEN – Normaalgesproken stromen de uitnodigingen voor leuke bijeenkomsten/openingen/recepties binnen in de mailbox van de Ongenode Gast. Door de lockdown waarin we ons met z’n allen tegenwoordig in bevinden is dat nul komma nul. Dat wordt de bolide starten (niet heel vervelend op een zonovergoten dag als deze) en op zoek naar een geschikt verhaal voor deze rubriek. Ver hoeven we niet te rijden. De Ongenode Gast constateert een behoorlijk drukke parkeerplaats bij verschillende zaken aan de Westeresch.

Nieuwsgierig als we zijn, wandelen we het Tuincentrum binnen. Het is duidelijk: de tuin is in trek in crisistijden. Niet zo gek misschien als je bedenkt dat we de meeste uren thuis doorbrengen op het moment. Dé gelegenheid om van nood een deugd te maken toch? Het zonnige lenteweer is de kers op de taart. Dat vinden Bert en Hennie ook. Ze hebben hun kar inmiddels volgestopt met kleurrijke voorjaarsbloeiers. Bert is zelf niet zo zeer van het tuinieren, maar de bloembakken vullen vindt –ie een prima klusje. “We hebben veel potten en bakken aan de schutting”, vertelt Hennie. “Met het mooie weer ben je toch veel meer buiten en al die mooie bloemen geven toch een beetje gezelligheid.” Bert en Hennie wonen in hartje centrum, aan het Schoollaantje. “De plek waar ik geboren ben”, zegt Bert. “We wonen niet meer in het zelfde huis, maar in één van de nieuwe huizen die later gebouwd zijn. Maar nagenoeg op dezelfde plek. Het bevalt ons hier nog steeds uitstekend.”

Mary heeft haar oog laten vallen op een mandje narcissen. Heel even zag ze de Ongenode Gast aan voor actrice Halina Reijn, vertelt ze. Mary houdt van tuinieren. Sterker nog, zodra het kan, gaat ze de tuin in. De kleine klussen doet ze zelf, het grotere werk laat ze over aan de hovenier. Ze neemt het coronavirus uiterst serieus, maar ontvangt toch vrienden in haar tuin. “We hebben een heel grote tuin. We hebben de mogelijkheid om ver uit elkaar te zitten. Natuurlijk hebben we het veel over de coronacrisis waar we met z’n allen inzitten. Al merk ik wel dat we ook naar luchtigere dingen willen kijken. Laten we vooral positief blijven en hopen dat we hier snel uitkomen.” En zo is het. Door alle nare dingen die zich sowieso wel aan je opdringen is een beetje positiviteit niet verkeerd.

Een moeder en dochter wandelen met een (nog) lege kar rond in het tuincentrum. Ze vinden het initiatief van de Ongenode Gast leuk, maar willen niet op de foto. Ze zijn beide niet in de mood voor een gezellig onderonsje. Het thuiswerken zit niet mee en de dames zoeken afleiding om de zinnen te verzetten. De ongenode Gast heeft er alle begrip voor. Het zijn voor veel mensen zware tijden.

Eigenaar van het Tuincentrum Hans Slijkhuis is druk in de weer met karren vol plantjes. Tussen alle drukte door heeft –ie wel even een paar minuten voor de Ongenode Gast. Of de begonia’s al binnen zijn, wil een meneer van hem weten. Hans laat hem weten dat ze er morgen zeker zullen zijn. “Het voelt wat dubbel allemaal. Een beetje onwerkelijk ook. Mensen worden verzocht zoveel mogelijk thuis te blijven, maar als ik hier ’s ochtends op de zaak aankom is het druk. Aan de andere kant snap ik het ook wel. Mensen zitten noodgedwongen thuis, willen het een beetje gezellig maken. Ze hebben nu de tijd om dingen aan te pakken. Uiteraard hebben we alle regelgeving van het RIVM in acht genomen, de anderhalve meter afstand hebben we duidelijk aangegeven op de vloeren en we hebben potten met desinfectiemiddel staan”, zegt Hans die momenteel veel zaden in winkelkarren ziet glijden. “Kinderen zitten thuis. Die vinden het leuk om iets te doen. Zaden planten en vervolgens iets te zien groeien is leuk natuurlijk.” Dat brengt de Ongenode Gast op een idee. Een paar rode klaprozen en wat snoezige slaapmutsjes zouden niet misstaan in de toch al weelderige tuin. Bovendien doen we de bijtjes en vlinders er een plezier mee wordt gezegd. Die hebben helemaal geen boodschap aan het coronavirus. Die zijn vooral op zoek naar zoete nectar. De Ongenode Gast rekent de zaden af en is stellig van plan na werktijd de tuin in te duiken.