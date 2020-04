Ongenode gast bij Zomerbad Peize

PEIZE – Het zijn barre tijden voor de Ongenode Gast. Waar hij doorgaans van het ene feestje in het andere valt, gebeurt er momenteel heel weinig (zeg maar gerust: niets). En dus wipt de Ongenode Gast de hele week wat ongeduldig op zijn bureaustoel heen en weer. De overige redactieleden worden inmiddels horendol van hem. Hij kan zich niet laten fêteren op bijeenkomsten met bobo’s of zich tegoed doen aan borrelnootjes bij één of andere opening. Treurnis ten top. Maar gelukkig is daar Wim Stroetinga. ‘Donderdagochtend gaat onze vrijwilligersploeg aan het werk bij het Zomerbad.’ Meer hoeft Wim niet te zeggen. De Ongenode Gast mag weer op pad.

En dus stuurt hij zijn bolide op donderdagochtend om elf uur de Smeerveensedijk op. Hij ziet vrijwilligers rondom een graafmachine lopen. En natuurlijk is Wim er, als voorzitter van het Zomerbad. Hij vertelt dat er vandaag liefst twintig bomen zullen worden geplant. Dit ter compensatie van de bomen die moeten wijken voor de weide met zonnepanelen. Wanneer die zonnepanelen er komen, is nog even de vraag. ‘Energiecoöperatie Noordseveld wacht op toestemming de raad, maar dat is nu een lastig verhaal’, vertelt de voorzitter.

Eigenlijk zou het Zomerbad op 25 april weer open gaan, maar dat zit er nu niet in. En dus hebben de vrijwilligers ruim de tijd om alles piekfijn in orde te maken. Zo zijn de twee baden van een nieuwe coating voorzien. En vandaag is het ‘bomendag’. Samen met hovenier Peter de Bruin zijn de heren vrijwilligers druk bezig. ‘We planten bolesdoorns’, weet Bert de Witte te vertellen. ‘Die bomen krijgen geelachtige meeldraden, wat weer goed is voor de bijen.’ Volgens voorzitter Wim hoort Bert bij de inventaris van het Zomerbad. ‘En hij weet bovengemiddeld veel van bomen en planten.’ Welkome expertise dus.

‘Het element duurzaamheid willen we zoveel mogelijk terug laten komen rondom het zwembad’, zegt Wim. ‘Zo denken we ook na over elektrische laadpalen. Duurzaamheid in de breedste zin van het woord.’ Ondertussen kijken Tinus van Biessum en Geert Stevens of de heren bomenplanters alles goed doen. Zelf zijn Tinus en Geert van de techniek. Zij weten van A tot Z te vertellen hoe de warmtepompen werken. Over duurzaam gesproken.

Terwijl graafmachinist Pieter Hoven aan een nieuw stuk grond begint, knoopt de Ongenode Gast een gesprek met Jan Visser aan. Hij is nu al zo’n drie jaar als vrijwilliger bij het zwembad betrokken. ‘Ik ben een manusje-van-alles’, lacht hij. ‘Vanmorgen om negen uur zijn we begonnen. Met zeven man zijn we bezig, ik denk dat de klus ongeveer een dag in beslag gaat nemen.’ Straks is het lunchtijd en dus vraagt de Ongenode Gast over er samen gegeten gaat worden. Voor Wim het teken om de mannen te vragen of ze zin in een visje hebben. Dat blijkt het geval (hard werken maakt immers hongerig) en dus vertrekt hij gehaast per fiets naar het dorp.

Geert Stevens is nu een jaar betrokken bij het Zomerbad. ‘Sinds mijn pensionering’, zegt hij. ‘Ik werd gevraagd of ik iets voor het Zomerbad wilde betekenen. Dat wilde ik wel en dus help ik hier nu mee. Dat begint in het voorjaar tot aan de opening van het zwembad. En in september en oktober. Op maandag en donderdag zijn we hier bezig. Niet iedere week twee dagen, maar gewoon wanneer het nodig is.’

Inmiddels is ook David Wassenaar erbij komen staan. Op zijn klompen steekt hij de handen nog even uit de mouwen. Er worden palen in de grond geslagen, zodat de jonge bomen straks niet omwaaien. Bijzonder om te zien hoe alle heren tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk afstand tot elkaar bewaren. De 1,5 meter-regel wordt uitstekend nageleefd.

De Ongenode Gast heeft genoeg gezien en gaat weer verder. De mannen van het Zomerbad zijn klaar voor het nieuwe seizoen, al blijft het tot dusver afwachten. Maar wanneer het tij keert, wordt het ongetwijfeld één groot zwemfeest in Peize.

Wat: bomen planten bij het Zomerbad

Wanneer: donderdag 2 april

Hoe laat: 11 uur